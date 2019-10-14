ЄСПЛ розглядає скарги України до Росії через захоплення телекомунікацій у Криму – Мін’юст

У скаргах уряду України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) фігурують факти захоплення Росією в Криму Радіотелевізійного передавального центру та іншої телекомунікаційної інфраструктури. Про це йдеться у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії до Міністерства юстиції України.

Також у відомстві повідомили, що в претензіях до Росії зазначені заміщення та відключення українських телеканалів та інших ЗМІ, порушення прав та свобод журналістів.

У Мін’юсті додали, що у зв’язку з «націоналізацією» майна українських дежавних підприємств та організацій російськими органами влади у скаргах вказаний перелік цього майна (понад чотири тисячі об’єктів). Серед них зокрема – телерадіомовні компанії та організації.

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У міністерстві не уточнили, чи є в загальному переліку скарг згадка про несанкціоноване використання радіочастотного ресурсу України. Наразі міждержавна заява перебуває на стадії розгляду.

Перше засідання у справі «Україна проти Росії» в ЄСПЛ щодо порушення прав людини в Криму відбулося 11 вересня.

16 вересня голова «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник повідомила, що Європейський суд з прав людини спочатку розгляне міждержавну скаргу України проти Росії щодо Криму, а тоді, найімовірніше, перейде до індивідуальних скарг українців, яких вже кілька тисяч.