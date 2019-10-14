Правозахисник Джеппаров затриманий на адмінкордоні Криму з Херсонщиною – Чийгоз

На адмінкордоні окупованого Криму з Херсонською областю російські прикордонники знову утримують кримського правозахисника Абдурешитов Джеппарова. Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримських татар, народний депутат України Ахтем Чийгоз.

Офіційної інформації відповідних російських відомств наразі немає. Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії намагається з’ясувати обставини і причини затримання правозахисника.

7 жовтня, коли Джеппаров намагався виїхати з анексованого Криму, російські прикордонники на пункті пропуску «Армянськ» також утримували його більше години.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в’їзду-виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».