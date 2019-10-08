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08 Жовтень 2019, Київ 08:05
Новини | Політика

На адмінкордоні з Кримом після затримання відпустили правозахисника Джеппарова

Абдурешит Джеппаров

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Російські прикордонники на пункті пропуску «Армянськ» на адмінкордоні з Херсонською областю кілька годин тому затримали кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова, але як повідомив адвокат Маммет Мамбетов його вже відпустили.

Мамбетов зазначив, що затримували Джеппарова, коли він прямував на материкову Україну. Інших подробиць інциденту наразі немає, як і коментарів відповідних відомств анексованого Криму з цього приводу.

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Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в’їзду-виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

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