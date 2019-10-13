На Площі Вацлава Гавела поблизу Народного театру мешканцям столиці Чехії показали документальний перформанс про життя в Криму після початку російської окупації «Трава пробиває землю».

Поставили його кримська режисерка Галина Джикаєва та драматурги Ден і Яна Гуменні.

За їхніми словами, в основі проєкту лежить сучасна кримськотатарська поезія, звіт організацій «КримSOS» та Amnesty International про тортури та порушення прав людини у Криму та в зоні конфлікту на сході України, доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини, а також розповіді переселенців.

«Ми зробили таку перформативну акцію, де залучені сучасні аудіоінструменти, тіло перформера і, власне, матеріальні речі, які дійсно автентичні. Це, зокрема, і ракушняк, з якого кримські татари будували свої будинки, коли поверталися. Це і справжні камінці з Криму, які мені звідти привозять. Хотілося показати, як на землю любові приходить насильство. Дуже хотілося, аби люди відчули той біль, який зараз відчувають тисячі людей у Криму», — розповіла Радіо Свобода Галина Джикаєва, режисерка київського «PostPlayТеатр».

У перформансі прозвучали вірші кримськотатарських поетес Сеяре Кокча і Аліє Кенжалієвої. Спеціально для цього проєкту композиторки Тетяна Хорошун і Яна Шлябанська разом з електро-акустичним дуетом GUMA створили музичний супровід.

«Трава пробиває землю» – результат співпраці київського «PostPlayТеатру» та «Кримського дому» у Києві. Організаторами чеської прем’єри стали Посольство України в Чехії та неприбуткова організація People in need.

Театральний виступ відбувся у рамках «Фестивалю демократії». 14 жовтня цей же виступ відбудеться знову у приміщенні експериментального театрального простору NoD у Празі.

Вперше перформанс показали 23 лютого цього року у «Кримському домі» в Києві.