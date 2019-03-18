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18 Березень 2019, Київ 21:49
Новини | Міжнародні

Чехія: у Празі пригадали анексію Криму виставкою, документальним фільмом та дискусією

Присвячена Криму виставка у Празі, Чехія, 18 березня 2019 року

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У столиці Чехії Празі нагадали про п’яту річницю анексії Росією Криму фотовиставкою, показом документального фільму «Заручники Путіна» та публічними дискусіями. Підготувала акції на підтримку Криму чеська правозахисна організація «Людина в біді», яка впродовж багатьох років мала просвітні та розвиткові проекти в Криму, а нині присвячує більшу частину своєї діяльності проектам із захисту прав людини.

«До п‘ятиліття анексії ми хотіли зробити комплексну акцію, яка б охопила більше людей та інших людей, ніж ті, які звичайно ходять на акції «Людини і біді» щодо Криму. Тому ми вирішили запросити художників, які рефлектують події в Криму через своє мистецтво», – розповідає координатор програм «Людини в біді» Олена Іванців.

Свої роботи до Праги привезли Марія Куліковська та Віталій Фоменко, які походять з Криму, але через анексію півострова і свою політичну позицію не можуть повернутися на Батьківщину.

Виставка триватиме протягом місяця і розрахована передусім на активну студентську молодь, аудиторію галереї Activist lab.

Також у вівторок, 19 березня, має відбутися зустріч з кримськими активістами Лутфіє Зудієвою та Ділявером Меметовим, які координують діяльність громадянського руху «Кримська солідарність», що піклується про родини переслідуваних кримчан та повідомляє про репресії в Криму.

18 березня в Росії відзначають п’яту річницю анексії окупованого впродовж лютого-березня 2014 року українського півострова Крим. ООН та більшість країн світу вважають дії Москви незаконними. Україна та країни Заходу запровадили проти Росії санкції.

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