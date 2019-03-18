Путін перебуває в окупованому Криму

Президент Росії Володимир Путін 18 березня прибув до окупованого Севастополя, де взяв участь у церемонії введення в експлуатацію Балаклавської ТЕС, повідомляють російські інформагенції.

Путін також у режимі відеоконференції дав старт роботі Таврійської ТЕС і підстанції «Порт» у Тамані в Краснодарському краї сусідньої Росії.

У червні 2017 року спалахнув скандал із постачанням до Криму турбін німецької фірми Siemens, які були необхідні для будівництва ТЕС. Siemens оскаржила в суді перевезення турбін до Криму, оскільки це заборонено санкціями Євросоюзу. У Росії заявляли, що теплоелектростанції побудують, навіть якщо компанія Siemens відкличе турбіни, які були поставлені на півострів.

У Криму, попри запуск четвертої нитки російського енергомоста навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок із Росії і по енергомосту з Кубані.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.