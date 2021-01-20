Радіо Свобода проведе спеціальний ефір до інавгурації Байдена

20 січня обраний президент США Джо Байден вступить на посаду, склавши присягу на церемонії інавгурації у Вашингтоні. Радіо Свобода транслюватиме подію наживо з синхронним перекладом українською. Коментуватиме інавгурацію міжнародний оглядач Радіо Свобода Ростислав Хотин.

Джо Байден приходить до влади в розпал безпрецедентної внутрішньополітичної кризи і руйнівної глобальної пандемії. Кар’єрний політик, він три десятиліття був сенатором і віцепрезидентом Барака Обами.

Байден пообіцяв прискорити вакцинацію від COVID-19, забезпечити відновлення економіки і спробувати об’єднати глибоко розділену країну після президентства Дональда Трампа. Усе, що передувало інавгурації та чого очікувати після неї у світі та між Вашингтоном і Києвом, – обговорять ведучі Власта Лазур та Сашко Шевченко з експертами в студії та кореспондентами Радіо Свобода та Голосу Америки.

Початок ефіру о 17:30 на YouTube та Facebook Радіо Свобода.