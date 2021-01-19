100 днів Джо Байдена: що планує зробити обраний президент США у перший період роботи та які має шанси?

Роб Гарвер

Із часів Франкліна Рузвельта ефективність всіх американських президентів оцінюють, зокрема і по тому, яку частину своєї виборчої програми вони змогли виконати за перші 100 днів роботи своїх адміністрацій. Що ж хоче встигнути за цей час зробити обраний президент Джо Байден і які у нього шанси?

«Хто ще з президентів розпочинав одразу із наполягання ухвалити заходи стимулювання економіки країни у розмірі двох трильйонів доларів?» – запитує Ден Махаффі, старший віцепрезидент і директор з питань політики у вашингтонському Центрі вивчення президентської влади і Конгресу.

Проте, Джо Байдену доведеться працювати в умовах набагато «тоншої» президентської більшості в кожній палаті Конгресу, ніж, наприклад, це було за Барака Обами. Крім того, план Байдена «ще більш грандіозний через подвійні виклики – у сфері охорони здоров'я і в економіці», зазначив Махаффі.

Найвагомішим елементом його плану є прямі виплати та інші заходи, спрямовані на підтримку окремих громадян і американських родин на суму у близько 1 трильйон доларів.

План Байдена також передбачає виділення 440 мільярдів доларів у вигляді прямої допомоги малому бізнесу і місцевим органам влади.

На думку Махаффі, Байден зможе розраховувати, принаймні, на якусь співпрацю із Конгресом у перші дні роботи його адміністрації.

«Консенсус в Конгресі, навіть з урахуванням того, що Сенат розділився рівно 50 на 50 місць, полягає у тому, що потрібно вживати заходів щодо економіки», – каже експерт.

Але ухвалення «пакету підтримки» – це далеко не єдине, чого сподівається досягти Джо Байден в перші місяці свого перебування на посаді президента США.

Ось деякі інші політичні пріоритети Байдена:

Зовнішня політика

Байден пообіцяв відновити відносини з союзниками й іншими країнами, відчуженими через ізоляціоністську політику адміністрації Дональда Трампа​«Америка перш за все».

Байден має намір скликати міжнародний саміт, присвячений боротьбі з корупцією і войовничим націоналізмом.

Реформа кримінального правосуддя

У зв'язку з акціями, що прокотилися Америкою, через обурення убивством поліцейським беззбройного афроамериканця, Байден пообіцяв створити національну комісію з нагляду за діяльністю поліції та зайнятися розробкою стратегій встановлення довіри між поліцією і місцевими громадами з метою послаблення напруження у суспільстві.

Екологія

Джо Байден дав зрозуміти, що під його керівництвом США знову приєднаються до Паризької кліматичної угоди.

Байден хоче, що США стали світовим лідером у зусиллях із пом'якшення факторів, що провокують кліматичні зміни та негативні наслідки для екології планети і людства.

Податки

Байден сподівається скасувати масштабне зниження податків для корпорацій, ухвалене за Трампа, коли податок на компанії знизився із 35 до 21 відсотка.

Байден хоче підвищити прибутковий податок для найбагатших американців.

Імміграція

Після чотирьох років роботи адміністрації Дональда Трампа, яка не раз демонструвала своє негативне ставлення до багатьох форм імміграції в США, адміністрація Байдена запропонує радикальну імміграційну реформу, яка дасть можливість отримати громадянство більш ніж 11 мільйонам нелегальних іммігрантів.

Інавгурацію обраного президента США Джо Байдена має відбутися у середу – 20 січня. Підготовка до заходу проходить (і сама інавгурація відбуватиметься) за безпрецедентних заходів безпеки через штурм Капітолію, до якого вдалися прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року.

Читайте ще:

В Офісі президента України назвали основні пріоритети співпраці з адміністрацією Байдена

Хто є хто: кандидати Байдена на ключові посади в США