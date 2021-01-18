Репетицію інавгурації Байдена зупинили через пожежу неподалік Капітолію

Репетицію інавгурації обраного президента США Джо Байдена припинили через попередження служби безпеки про пожежу неподалік. Правоохоронці евакуювали учасників репетиції, а комплекс Капітолію ненадовго заблокували.

Пожежа спалахнула у таборі для бездомних у кількох кварталах від Капітолію.

Влада у Вашингтоні й інших містах США готується до можливого насильства під час акцій напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена, запланованої на 20 січня. Зокрема, до забезпечення порядку у Вашингтоні – після того, як 6 січня прихильники чинного наразі президента Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолію, в перебігу чого загинули п’ять людей, – залучили й близько 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США.

Правоохоронні органи блокують доступ автомобілів на вулиці навколо Капітолію і звели паркан висотою 1,8 метра по периметру будівлі.

На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, зображено табір для бездомних, розташований під шосе менш ніж за милю від Капітолію. Невідомо, як почалася пожежа і чи постраждали люди.

Незабаром після початку пожежі поблизу стало чути вертольоти і поліцейські сирени.

Учасникам репетиції, в тому числі військовому оркестру, було наказано вирушити у безпечне місце всередині комплексу Капітолію.

Інавгурація обраного президента США Джо Байдена призначена на середу, 20 січня.