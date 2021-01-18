Як змінився рейтинг Трампа після штурму Капітолію: аналіз нових опитувань

Після штурму Капітолію прихильниками Трампа Палата представників оголосила президенту США імпічмент. «За» проголосували у тому числі десять республіканських конгресменів. Частина однопартійців Дональда Трампа приєднались до демократів та поклали на президента відповідальність за підбурювання своїх прихильників до заколоту.

За декілька днів до завершення каденції Дональда Трампа та інавгурації Джо Байдена американські соціологічні центри та журналісти провели опитування щодо схвалення роботи 45 президента США.

Згідно з даними дослідницького центру Pew, Трамп залишає Білий дім із найнижчим рейтингом за всю історію свого правління – в тому числі серед виборців республіканців. Лише 29% опитаних людей схвалюють роботу президента. Водночас 68% опитаних не бажають, щоб Трамп був вагомою політичною фігурою в майбутньому.

Дані опитування CNN відрізняються. Телеканал повідомляє, що роботу президента схвалюють 34% американців – на противагу 42% в опитуваннях, які проводили перед виборами президента. За даними CNN, 55% опитаних американців вважають, що Дональд Трамп відповідальний за штурм Капітолію. Втім, відповіді прихильників різних партій кардинально різняться – демократи звинувачують президента в розпалюванні ворожнечі набагато більше, ніж республіканці.

Натомість NBC стверджує, що рейтинг президента з листопада практично не змінився, і штурм Капітолію на це майже ніяк не вплинув. За даними NBC, рівень схвалення роботи президента зберігається на позначці 43%. Попри це, він дещо втратив підтримку серед республіканців – приблизно 5% опитаних людей, які у листопаді проголосували за Дональда Трампа, заявили, що шкодують про свій вибір.

58% опитаних NBC висловили переконання, що Дональд Трамп є гіршим за більшість інших президентів США. 40% заявили, що він є кращим за інших президентів.