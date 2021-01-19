США не скасують пов’язані з COVID-19 заборони на подорожі, як це пропонує Трамп – речниця Байдена  

Речниця обраного президента США Джо Байдена Джен Псакі 18 січня відкинула рішення президента Дональда Трампа, згідно з яким була б скасована пов’язана з COVID-19 заборона на подорожі з більшої частини Європи та Бразилії.

Псакі заявила в твітері, що «за порадою нашої медичної команди» адміністрація не має наміру скасовувати обмеження. Вона додала, що адміністрація Байдена планує посилити заходи охорони громадського здоров’я щодо міжнародних поїздок.

Раніше 18 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким із 26 січня скасовуються запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції обмеження на в’їзд до США з країн Шенгенської зони, Великої Британії, Ірландії та Бразилії.

При цьому всі пасажири, які прибували б із цих країн до США, мали б продемонструвати актуальний негативний тест на коронавірус.