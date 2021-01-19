Кількість смертей через COVID-19 у США перевищила 400 тисяч, штати просять про допомогу

Кількість смертей через COVID-19 у США перевищила 400 тисяч, а загальне число тих, хто інфікувався з початку пандемії, становить понад 24 мільйони. Такі дані Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Смертність від коронавірусу зростає майже в двох третинах американських штатів. Так, 18 січня Каліфорнія стала першим штатом, де зафіксували 3 мільйони випадків зараження COVID-19.

Влада Каліфорнії закликала Вашингтон до збільшення кількості вакцин на тлі спроб найбільш густонаселеного штату країни знизити високий рівень інфікування, що призвело, у свою чергу, до рекордної кількості госпіталізацій і смертей. У Каліфорнії з населенням близько 40 мільйонів зареєстровано майже 37 тисяч летальних випадків, пов’язаних з коронавірусом.

Тим часом губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо попросив федеральну владу скоротити поїздки з країн, де поширюються нові штами, зокрема з Великобританії, Південної Африки та Бразилії.

«Не дозволяйте цим людям прилітати сюди», – звернувся Куомо.

Напередодні у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що вакцини від коронавірусу вистачить на всіх, однак існує реальна небезпека, що найближчим часом бідні країни її все ж не отримають.