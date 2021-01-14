У ВООЗ попереджають, що другий рік пандемії може виявитися важчим, ніж перший

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший, враховуючи, як поширюється новий коронавірус, особливо в північній півкулі, оскільки тут циркулює більше інфекційних варіантів. Про це повідомив 13 серпня глава програми ООН з надзвичайних ситуацій.

Він зазначив, що до збільшення випадків поширення вірусу призвели сезонні холоди у північній півкулі, які призвели до того, що люди частіше заходили у приміщення і мали більше соціальних контактів.

Також у ВООЗ зазначили, що після свят ситуація може погіршитися, та закликали зберігати протиепідемічні практики, зокрема фізичне дистанціювання.

За даними університету Джонса Гопкінса, станом на 14 січня у світі виявили понад 92 мільйони інфікованих коронавірусом, померли майже 2 мільйона.