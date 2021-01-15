Число жертв коронавірусу в світі перевищило два мільйони

Число людей, які загинули внаслідок нового коронавірусного захворювання COVID-19 у всьому світі, перевищило два мільйони, свідчать дані моніторингу американського Університету Джонза Гопкінза.

Загальна кількість зареєстрованих у світі випадків захворювання, за цими даними, перевищила 93,5 мільйони. Понад 51,5 мільйонів хворих уже видужали.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Ґебреєсус закликав до того, щоб усі країни світу почали кампанії вакцинації протягом наступних ста днів.

За його словами, при цьому необхідно в першу чергу захистити вакцинацією працівників охорони здоров’я і тих, хто має вищий ризик захворіти.

Як переважно вважається, для досягнення так званого колективного імунітету, який допоміг би подолати пандемію, необхідно вакцинувати принаймні 70 відсотків від усього населення. Тим часом на цей час багато країн іще тільки починають свої кампанії вакцинації чи, як Україна, ще й не почали їх.

Наприклад, у США, в яких і виробляється значна частина вже схвалених до застосування вакцин, наразі щеплення зробили 11 мільйонам осіб – це лише близько трьох відсотків населення, – і то ще тільки першою з двох доз, необхідних для появи стійкого імунітету.

У Європейському союзі на цей час перед у щепленні веде Данія – там його темпи приблизно втричі швидші, ніж пересічно в ЄС, де вакцинацію почали 27 грудня. Але й у цій країні наразі прищеплено лише близько двох відсотків мешканців, теж тільки першою дозою.