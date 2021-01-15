Радуцький розповів, скільки може коштувати вакцина від коронавірусу у приватних клініках

Якщо вакцина від коронавірусної інфекції з’явиться у приватних клініках, то її ціна може скласти 700–750 гривень, сказав Михайло Радуцький в прямому ефірі Радіо Свобода.

Ішлося про вакцину від китайського виробника Sinovac Biotech, яку сподівається отримати Україна.

«Я продав свій медичний бізнес, але трошки розумію, як формується ціна на вакцинацію. Якщо ми бачимо, що Україна закуповує у компанії «Лекхім» вакцину за 17,8 долара (за інформацією фармацевтичної групи «Лекхім», ціна однієї дози вакцини китайського виробника Sinovac Biotech становить 504 грн – ред.), – до цього зазвичай треба додати: кабінет щеплення, медична сестра, чия праця буде використовуватися, і консультація лікаря, – то, найімовірніше, я думаю, приватні лікарні додадуть десь 200 гривень до ціни закупки. Я, якби керував медичним закладом, вчинив би саме так. Зважаючи, що ця вакцина не потребує спеціальних умов зберігання, то ціна має бути 700–750 гривень у приватних клініках», – вважає Радуцький.

У фармацевтичній групі «Лекхім», що є офіційним постачальником вакцини проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech, заявляють, що вакцина надійде до України у березні. Загалом «Лекхім» уклала угоду щодо постачання 5 мільйонів доз вакцини Sinovac Biotech у першому півріччі 2021 року, стверджують у компанії. Із них 1 мільйон 913 доз замовило Міністерство охорони здоров’я України. Решта вакцин, як зазначали у «Лекхімі», піде у продаж приватним компаніям і підприємствам, включно з приватними медичними закладами.

За словами генерального директора фармацевтичної групи «Лекхім» Валерія Печаєва, доза вакцини коштуватиме 504 гривні. За такою ціною «Лекхім» планує продавати вакцину державі. Печаєв припустив, що якщо курс долара не зміниться, то існує ймовірність, що вартість вакцини може бути ще нижчою.​