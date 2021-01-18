У США перевіряють заяву про викрадення ноутбуку голови Палати Представників під час штурму Капітолію

Співробітники Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів вивчають інформацію про те, що одна з учасниць штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа викрала ноутбук або жорсткий диск із кабінету спікерки Палати Представників, демократки Ненсі Пелосі із наміром продати його російській розвідці. Про це йдеться в свідченнях агента ФБР на які посилаються американські медіа.

Згідно з документом, до правоохоронців звернувся колишній «романтичний партнер» дівчини на ім’я Райлі Джун Вільямс. Він сказав, що бачив відео, на яких Вільямс забирає комп’ютер або жорсткий диск з офісу Пелосі.

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«W1 (Свідок 1) заявив, що Вільямс має намір відправити комп’ютер другу в Росію, який планував продати його Службі зовнішньої розвідки Росії. За словами Свідка 1, передача комп’ютера Росії провалилася з невідомих причин і Вільямс або досі має комп’ютер при собі, або знищила його. Це питання досі розслідується», – повідомляє агент ФБР.

За йог твердженням, Вільямс наразі розшукують. Агенти ФБР навідалися до будинку, в якому вона проживає з матір’ю, і дізналися, що дівчина виїхала. Вона сказала матері, що поїде на кілька тижнів.

Автор документу зазначає, що наразі інформація про те, що ноутбук із кабінету Пелосі викрадений, досі перевіряється, як і твердження про те, що його хотіли відправити до Росії. Наразі Вільямс не звинувачують у крадіжці.

Ненсі Пелосі наразі публічно не коментувала ці новини.

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Група прихильників чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

П’ятеро людей у результаті подій загинули, 52 людини були заарештовані. Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.