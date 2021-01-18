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18 січня 2021, Київ 22:10
Новини | Міжнародні

У США перевіряють заяву про викрадення ноутбуку голови Палати Представників під час штурму Капітолію

Голова Палати представників Ненсі Пелосі наразі публічно не коментувала ці новини

Співробітники Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів вивчають інформацію про те, що одна з учасниць штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа викрала ноутбук або жорсткий диск із кабінету спікерки Палати Представників, демократки Ненсі Пелосі із наміром продати його російській розвідці. Про це йдеться в свідченнях агента ФБР на які посилаються американські медіа.

Згідно з документом, до правоохоронців звернувся колишній «романтичний партнер» дівчини на ім’я Райлі Джун Вільямс. Він сказав, що бачив відео, на яких Вільямс забирає комп’ютер або жорсткий диск з офісу Пелосі.

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«W1 (Свідок 1) заявив, що Вільямс має намір відправити комп’ютер другу в Росію, який планував продати його Службі зовнішньої розвідки Росії. За словами Свідка 1, передача комп’ютера Росії провалилася з невідомих причин і Вільямс або досі має комп’ютер при собі, або знищила його. Це питання досі розслідується», – повідомляє агент ФБР.

За йог твердженням, Вільямс наразі розшукують. Агенти ФБР навідалися до будинку, в якому вона проживає з матір’ю, і дізналися, що дівчина виїхала. Вона сказала матері, що поїде на кілька тижнів.

Автор документу зазначає, що наразі інформація про те, що ноутбук із кабінету Пелосі викрадений, досі перевіряється, як і твердження про те, що його хотіли відправити до Росії. Наразі Вільямс не звинувачують у крадіжці.

Ненсі Пелосі наразі публічно не коментувала ці новини.

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Група прихильників чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

П’ятеро людей у результаті подій загинули, 52 людини були заарештовані. Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.

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