У Вашингтоні затримали чоловіка зі зброєю, набоями і фальшивою перепусткою на інавгурацію – ЗМІ

У Вашингтоні 16 січня затримали жителя американського штату Вірджинія, який показав військовому патрулю фальшивий пропуск на церемонію інавгурації президента США, що відбудеться 20 січня. Як повідомляють американські ЗМІ, при ньому виявили автоматичну зброю і понад 500 патронів.

Чоловіка звільнили після судового засідання, повідомляє Washington Post. Він заявив, що працює найманим охоронцем і, коли виїжджав із дому, забув, що його вогнепальна зброя залишилася в автомобілі. Він також заперечив, що мав значну кількість боєприпасів, про яку йдеться у звіті поліції.

Поліція не заперечувала проти його звільнення. Washington Post цитує неназване джерело, яке заявило, що він не має екстремістських зв’язків і співпрацює зі слідством.

Влада у Вашингтоні й інших містах США готується до можливого насильства під час акцій напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена, запланованої на 20 січня.

Зокрема, до забезпечення порядку у Вашингтоні – після того, як 6 січня прихильники чинного наразі президента Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолію, в перебігу чого загинули п’ять людей, – залучили й близько 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США.

Влада планує закрити мости і дороги, що ведуть до міста.