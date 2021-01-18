В Офісі президента назвали основні пріоритети співпраці з адміністрацією Байдена

Пріоритетом у співпраці України з адміністрацією нового президента Сполучених Штатів Джо Байдена буде, військова допомога, заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква. Про це йдеться в його коментарі каналу «ТСН.ua», який оприлюднила пресслужба ОПУ 18 січня.

«Перш за все це підтримка США суверенітету та територіальної цілісності України, і, зокрема, військова допомога. Це питання було важливим для України за всіх адміністрацій США. І в черговому оборонному бюджеті передбачені ті самі обсяги військової допомоги, і, що дуже важливо, збільшено фінансування постачання летального озброєння Україні. Безумовно, ми виходимо з того, що це питання залишиться пріоритетом і для нової адміністрації США», – заявив Жовква.

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Також, додають в ОПУ, ще одним пріоритетом стане залучення США до врегулювання війни на Донбасі та деокупації Криму.

Жовква також назвав серед напрямків співпраці України та США економічні питання.

«Нам потрібно, незважаючи на пандемію COVID-19, нарощувати товарообіг. Маємо продовжувати реалізовувати вже наявні проекти. Важливо, щоб енергетична незалежність України також забезпечувалася з боку США. Аграрна сфера – традиційна для наших відносин. Нові сфери, як-от IT, штучний інтелект – також можна про це говорити», – йдеться в заяві Жовкви.

Він також додав, що адміністрація президента Володимира Зеленського «точно буде союзниками Президента Байдена у здійсненні антикорупційних заходів в Україні».

«Заступник керівника Офісу глави держави додав, що Україна готує стратегічний документ, певну «дорожню карту» відносин зі Сполученими Штатами», – зазначає Офіс президента.

Інавгурація 46-го президента США Джо Байдена запланована на 20 січня.