Майбутня віцепрезидентка США Камала Гарріс: перша темношкіра, перша жінка, перша – мішаного етнічного походження

Камала Гарріс зробила політичну кар’єру на переслідуванні злочинців у Каліфорнії. Перемога обраного президента Джо Байдена відкриває перед нею можливість балотуватися в президенти через чотири роки, якщо Байден вирішить не переобиратися.

Джо Байден не відразу вибрав сенаторку від Каліфорнії Камалу Гарріс своєю кандидаткою у віцепрезиденти. Гарріс змагалася з Байденом за висунення від Демократичної партії, а потім різко розкритикувала його позицію щодо перевезення автобусами учнів – представників меншин – у школи для білих. Ця тема була однією з найбільш розтиражованих під час дебатів 2020 року.

У 1970-і роки Байден, іще коли був сенатором від Делавера, виступав проти санкціонованого урядом перевезення школярів для внесення расового різноманіття в створені штатами школи, назвавши це «маразматичною концепцією».

«У Каліфорнії була маленька дівчинка, яка вчилася в другому класі школи, і кожного дня їздила на такому автобусі. І тією маленькою дівчинкою була я», – підкреслено сказала темношкіра Гарріс Байденові під час дебатів у червні 2019 року.

Проте в результаті, після багатомісячного пошуку партнера, кандидатом на посаду віцепрезидента Байден вибрав саме Гарріс. Він сказав, що хоче обрати жінку, що зробило Гарріс першою жінкою, представницею расових меншин, на президентських виборах.

56-річну Камалу Гарріс, колишню генеральну прокурорку Каліфорнії, підтримали багато політиків, відданих поміркованому крилу Демократичної партії, яку представляє Байден, хоча результати її роботи щодо деяких проблем зі злочинністю і наркотиками обурили тих, хто дотримується як ліберальних, так і поміркованих поглядів.

Можливо, її мішане етнічне (карибсько-індійське) походження зіграло їй на руку. Расизм вийшов в авангард кампанії 2020 року після смерті неозброєного чорношкірого чоловіка під час затримання в Міннесоті, що спровокувало загальнонаціональні протести і заклики до реформи правоохоронних органів.

Посада віцепрезидента дає Гарріс можливість висунутися від Демократичної партії в 2024 році, якщо Байден, якому цього місяця виповнюється 78 років, відмовиться балотуватися на другий термін. Байден уже є найстаршим обраним президентом в історії Сполучених Штатів.

Дочка іммігрантів

Камала Деві Гарріс народилася в добре освіченій сім’ї в Окленді в штаті Каліфорнія 20 жовтня 1964 року, в часи міжрасових хвилювань у Сполучених Штатах.

Її мати, Ш’ямала Ґ опалан, була біологом, яка емігрувала до Сполучених Штатів із Індії для навчання в престижному Каліфорнійському університеті в Берклі.

Батько Камали, Дональд Гарріс, переїхав до Каліфорнії з Ямайки в 1961 році, щоб вивчати економіку в Каліфорнійському університеті в Берклі, а потім став професором Стенфорда, ще одного провідного університету США.

Вони познайомилися як борці за громадянські права в Берклі, відомому своєю політичною активністю. Перш ніж батьки Камали розлучилися, у них народилася друга дочка, Мая.

У дитинстві Камала Гарріс їздила до школи автобусом у білий район Каліфорнії, а потім разом із матір’ю і сестрою переїхала до канадського міста Квебеку.

Гарріс повернулася в Сполучені Штати на навчання в Говардському університеті у Вашингтоні – історично це навчальний заклад для темношкірих – і отримала спеціальність у галузі політології та економіки. Потім вона продовжить вивчати право в Каліфорнійському університеті, який закінчить у 1989 році.

Гарріс швидко завоювала собі репутацію в юридичній спільноті Каліфорнії, в результаті перемігши на виборах у 2003 році і ставши окружним прокурором Сан-Франциско. Через рік по тому вона зіштовхнеться з обуренням правоохоронних органів, коли відмовиться домагатися страти для члена банди, звинуваченого у вбивстві поліцейського.

За сім років роботи окружним прокурором Сан-Франциско (з 2004 по 2011 рік) Гарріс засвідчила, що веде сувору боротьбу зі злочинністю, збільшуючи кількість обвинувальних вироків за тяжкі злочини і правопорушення, пов’язані з наркотиками.

Почасти саме її досягнення в боротьбі зі злочинністю дозволили їй перемогти на виборах у 2010 році і стати генеральним прокурором Каліфорнії, здійснюючи нагляд за роботою близько п’яти тисяч юристів.

Одна з її опоненток-демократів, конгресменка Тулсі Ґаббард розкритикувала Гарріс за кількість посаджених під час її перебування на посаді голови юридичної системи Каліфорнії за ґрати за марихуану, коли вона сама призналася, що скуштувала її.

Відтоді рекреаційна (звичайна, не медична) марихуана була легалізована в Каліфорнії. Гарріс тоді виступала на підтримку декриміналізації канабісу, що стало ключовим елементом закликів до загальнодержавної реформи кримінального правосуддя.

Опоненти

Шість років її перебування на посаді генерального прокурора в найбільшому за чисельністю населення штаті країни збіглися з расовими заворушеннями, спровокованими застосуванням зброї поліцією в 2013 і 2014 роках, що призвело до закликів до реформ.

Гарріс почала пропонувати тренінги з питань расової упередженості для співробітників правоохоронних органів Каліфорнії, але відмовилася підтримувати обов’язкове використання натільних відеокамер, які можуть допомогти прояснити, чи було виправданим застосування сили поліцією.

Після стрілянини в Міннесоті в травні 2020 року Гарріс спробувала збалансувати свою позицію щодо теми реформи правоохоронних органів, яка викликає розбіжності, заявивши, що країні необхідно «переосмислити» громадську безпеку, не підтримуючи при цьому явні заклики більш прогресивних представників Демократичної партії до відмови від фінансування поліції.

Різкі питання

Гарріс була обрана до Сенату США в листопаді 2016 року, ставши другою темношкірою жінкою в історії США, яка отримала місце у верхній палаті Конгресу.

Її помітили через її різкі запитання в Сенаті до членів кабінету президента Дональда Трампа, в першу чергу до міністрів юстиції Джеффа Сешнса і Вільяма Барра, а також до кандидата у Верховний суд Бретта Кавано.

Республіканці намагалися затаврувати Гарріс як «радикальну» членкиню Демократичної партії в спробі привернути на свій бік більш поміркованих прихильників цієї партії, а також незалежних. Вони заявляли – без будь-яких доказів, – що Гарріс, а не Байден, буде фактично керувати в Білому домі, після того, як поставили під сумнів дієздатність Байдена – також без будь-яких доказів.

Проте не буде нічого дивного, якщо Гарріс зможе домогтися висунення її кандидатури від Демократичної партії в 2024 році в разі, якщо Байден не буде переобиратися.

З 1950-х років п’ять колишніх віцепрезидентів домоглися висунення від своїх партій – у тому числі Річард Ніксон, Волтер Мондейл, Джордж Буш, Ал Ґор і Джо Байден.

Ніксон, Буш і Байден здобули перемогу в президентських перегонах.

Приватне життя

Гарріс із 2014 року одружена з Дуґласом Емгоффом, юристом у сфері індустрії розваг. Вона мачуха тепер уже дорослого сина і дочки Емгоффа від його попереднього шлюбу.