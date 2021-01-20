Трамп залишає Білий дім. Трансляція

Президент США Дональд Трамп залишає Білий дім за кілька годин до завершення своїх повноважень. Радіо Свобода транслює подію наживо.

На подвір’я приземлився гелікоптер, на якому президент та його дружина Меланія Трамп вирушають на військову базу в Меріленді. Згодом вони полетять до маєтку Трампа у Флориді.

Трамп стане першим президентом за останні 150 років, який не відвідає інавгурацію свого наступника. Ввечері 20 січня присягу складе новообраний президент – демократ Джо Байден.