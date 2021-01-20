Трамп в останній день президентства помилував свого колишнього радника Беннона

Президент США Дональд Трамп в останній день президентства помилував свого колишнього радника Стіва Беннона.

Загалом Трамп помилував або замінив термін відбування покарання 143 людям, включно з колишнім республіканським фандрейзером, репером Ліл Вейном та колишнім мером.

«Президент Дональд Трамп затвердив помилування до 73 осіб та змінив вироки ще 70 особам», – повідомила адміністрації президента.

Колишній радник Трампа Беннон був заарештований у серпні 2020 року за звинуваченнями у незаконному отриманні сотень тисяч доларів від донорів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Беннон, який допомагав Трампу керувати його кампанією 2016 року, не визнав себе винним за висунутими звинуваченнями.

При цьому Трамп не надав превентивне помилування собі чи своїм родичам – дочці Іванці, зятеві Джареду Кушнеру та двом старшим синам – Дональдові-молодшому та Еріку.

Трамп також утримався від включення до списку помилуваних свого персонального юриста Руді Джуліані, який поширював неправдиві повідомлення про махінації на президентських виборах.

Помилування могли стати превентивними, оскільки Трампу, його сім’ї та Джуліані наразі не висували ніяких звинувачень. Аналітики кажуть, що така практика помилування не є конституційною, оскільки порушує принцип, згідно з яким людина не може бути сама собі суддею.

Більшість президентів здійснюють помилування в останні дні на посаді. Критики вважають, що Трамп раніше використовував помилування, щоб винагородити своїх політичних союзників.

Президент нещодавно помилував свого колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, якого звинувачують у брехні ФБР про його розмову з колишнім російським послом. Президент також змінив тюремний термін для Роджера Стоуна, якого засудили за брехню Конгресу під час розслідування можливого російського впливу під час виборів 2016 року.

Одним з найбільш обговорюваних було рішення Трампа помилувати чотирьох військових приватної компанії Blackwater, засуджених за вбивство 14 неозброєних іракських цивільних у 2007 році.

Трамп планує залишити Вашингтон зранку 20 січня. Він має намір полетіти до свого маєтку «Мар-а-Лаго» у Флориді, не відвідуючи інавгурацію Джо Байдена.