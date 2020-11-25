США: Трамп помилував Майкла Флінна

Президент США Дональд Трамп 25 листопада оголосив про помилування свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна.

«Для мене велика честь повідомити, що генерал Майкл Флінн отримав повне помилування. Вітаю генерала Флінна та його чудову родину, я знаю, що у вас тепер буде справді фантастичний День Подяки!» – написав Трамп у твітері.

Флінн, відставний генерал армії, був одним із тих, кому висунули звинувачення в межах розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.

Майкл Флінн двічі визнавав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР про свої контакти з колишнім російським послом Сергієм Кисляком у період перед інавгурацією Трампа. Пізніше ексрадник змінив юридичну тактику, звинувативши ФБР у спробі заманити його в пастку.

Флінн був головним радником кампанії Трампа під час президентських виборів 2016 року. Після перемоги на виборах Трамп призначив його на одну з ключових посад в адміністрації – радника Білого дому з національної безпеки.

Проте Флінн пішов з посади в лютому 2017 року, після того, як з’ясувалося, що він ввів в оману віцепрезидента Майка Пенса в питанні про свої контакти з тодішнім послом Росії.

У травні цього року Міністерство юстиції закрило справу проти Флінна. Але федеральний суддя, який головував у справі Флінна, закликав до подальшого судового розгляду цього питання.

Помилування Трампа зупинить судові процеси проти Флінна.