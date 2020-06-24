Апеляційний суд у США зобов’язав закрити справу проти Майкла Флінна

У США Апеляційний суд округу Колумбія розпорядився закрити кримінальну справу проти колишнього помічника президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна, передає Reuters.

Суд наказав нижчій інстанції задовольнити клопотання уряду в особі міністерства юстиції про припинення справи і скасував рішення судді федерального округу Колумбія Еммета Саллівана, який планував провести слухання за участю незацікавлених осіб щодо подальшого розгляду.

Флінн, відставний генерал армії, був одним із тих, кому висунули звинувачення в межах розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році. Майкл Флінн двічі визнавав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР про свої контакти з колишнім російським послом Сергієм Кисляком у період перед інавгурацією Трампа. Пізніше ексрадник змінив юридичну тактику, звинувативши ФБР у спробі заманити його в пастку.

Клопотання про закриття справи міністерство юстиції подало після того, як Трамп і його союзники публічно засудили розгляд відносно ексрадника президента, зазначає «Голос Америки».

Москва звинувачення у втручанні в вибори в інших країнах завжди категорично заперечувала.