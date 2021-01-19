США: у Трампа – останній день президентства, очікується помилування ним десятків людей

Президент США Дональд Трамп 19 січня проведе свій останній повний день на посаді американського глави держави. Очікується, що у вівторок він помилує десятки людей, в тому числі засуджених злочинців.

За даними американських ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі, Трамп може помилувати від 60 до 100 людей, при чому, з різних соціальних груп. У переліку можуть опинитися реп-зірка Ліл Уейн і лікар Саломон Мельген, який сидить у в’язниці за шахрайство в сфері охорони здоров’я.

Проте залишається невідомим, чи буде в списку ексрадник Білого дому Стів Беннон, заарештований за звинуваченнями у незаконному отриманні сотень тисяч доларів від донорів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Беннон, який був впливовим радником Трампа і допомагав керувати його кампанією 2016 року, не визнав себе винним за висунутими звинуваченнями.

Також невідомо, чи увійде до списку Руді Джуліані, особистий адвокат Трампа – прихильник хибних заяв президента про фальсифікації результатів голосування на президентських виборах 3 листопада, на яких переміг демократ Джо Байден.

Ще одна непевність, чи спробує Трамп помилувати себе і чи включить в список свою доньку Іванку, зятя Джареда Кушнера або ж двох своїх дорослих синів – Дональда-молодшого і Еріка. Помилування для нього та членів його сім’ї буде превентивним, оскільки їм не вусунуто звинувачень в скоєнні злочинів. Аналітики кажуть, що така практика помилування не є конституційною, оскільки порушує принцип, згідно з яким людина не може бути сама собі суддею.

Конституція США надає президентові широкі повноваження щодо помилування.

Більшість президентів вдаються до помилування в останні дні свого перебування на посаді, але критики заявляють, що попередні рішення Трампа про помилування – це поблажки для політичних союзників, а не прояв милосердя чи виправлення судових помилок.

Дональд Трамп має покинути Вашингтон вранці 20 січня і вилетіти в свій клуб у Палм-Біч, штат Флорида. Байден вступає на посаду опівдні того ж дня.

Як показують останні опитування громадської думки від компанії Gallup, рейтинг схвалення дій Трампа як президента перебуває на рекордно низькому рівні. Компанія відзначила, що середній рейтинг схвалення дій Трампа як глави держави склав 41 відсоток, що на чотири пункти нижче, ніж у будь-якого попередника, відтоді, як Gallup збирає такі дані.

18 січня дружина нинішнього президента США Меланія Трамп оприлюднила прощальне відео, в якому сказала, що робота першої леді була найбільшою честю в її житті.