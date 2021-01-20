Собаки повертаються: разом з Байденом до Білого дому заїдуть його вівчарки

Собаки повертаються до Білого дому після чотирьох років відсутності.

Коли Джо та Джилл Байден заїдуть до маєтку 20 січня в статусі президента та першої леді, їхні собаки Мейджор та Чемп переїдуть разом з ними.

Президент США Дональд Трамп був першим президентом з часів Ендрю Джонсона в 1860-х, який не мав собаки, кота чи іншого домашнього улюбленця в Білому домі. Президент Калвін Кулідж навіть мав домашнього єнота в 1920-х.

Німецька вівчарка Мейджор стане першим відомим собакою з притулку в історії Білого дому. У листопаді 2018 року Байдени забрали його з Делаверської гуманної асоціації.

«Від цуцика в притулку Делаверської гуманної асоціації до першої собаки в Білому домі. Мейджор Байден – це гавкітливий доказ, що кожен собака може жити в американській мрії», – заявили в асоціації.

Чемп є також німецькою вівчаркою. Він долучився до сім’ї Байденів у 2008 році.

Попереднім чотирилапим жителем Білого дому був португальський водяний собака Бо. Колишній президент США Барак Обама пообіцяв пса своїм дочкам Саші та Малії під час промови після перемоги на президентських виборах 2008 року.

Бо став подарунком сім’ї Обам від сенатора Теда Кеннеді у 2009 році. Ще через чотири роки президентська сім’я завела другого собаку цієї ж породи – Санні.

За даними Американської асоціації продуктів для домашніх тварин, у 2019 році близько 67 відсотків всіх американських домогосподарств мали домашнього улюбленця. За десятиліття до цього ця цифра становила 56 відсотків.

Пандемія COVID-19 стала поштовхом заводити домашніх тварин. Під час локдаунів з притулків почали брати на 15 відсотків більше тварин.