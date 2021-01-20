У США за посилених заходів безпеки відбудеться інавгурація Байдена

У США 20 січня відбудеться інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. Поклавши руку на Біблію, 78-річний демократ Байден стане найстарішою людиною, приведеною до присяги в якості президента США, і незабаром після цього увійде в Білий дім.

Церемонія, що почнеться після 18:00 за київським часом, відбуватиметься за посилених заходів безпеки.

У якості віцепрезидента до присяги буде приведена також 56-річна Камала Гарріс, ставши першою жінкою на цій посаді.

За традицією, Байден проводить ніч перед інавгурацією в Blair House, офіційному гостьовому будинку президента, напроти Білого дому в центрі Вашингтона. Напередодні інавгурації Байден і Гарріс провели спільний захід із вшанування жертв коронавірусу, який забрав 400 тисяч життів у США.

Зокрема, до забезпечення порядку у Вашингтоні – після того, як 6 січня прихильники чинного наразі президента Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолію, в перебігу чого загинули п’ять людей, – залучили й близько 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США.

Чинний президент Дональд Трамп оголосив у Вашингтоні надзвичайний стан на період до 24 січня, що уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки США діяти «для запобігання загрозі катастрофи».

Через побоювання масштабного насильства Служба національних парків США – яка має власний силовий підрозділ, Паркову поліцію, і відповідає, крім власне національних парків, також за низку об’єктів загальнодержавного і меморіального значення – перекрила значні території в Вашингтоні, де розташовані такі об’єкти.

Обмеження стосуються Національного проспекту – паркової зони, що простягається від Капітолію до річки Потомак і на якій зазвичай під час церемоній інавгурації збираються сотні тисяч людей – і ще кількох паркових зон у центрі міста, що мають статус меморіальних і природних парків.

Також перекрита територія навколо Білого дому і один із важливих мостів через річку. Всі ці обмеження протривають до 21 січня.

14 січня директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявляв, що цей правоохоронний орган відстежує «великі кількості розмов в інтернеті» з закликами до збройних протестів.



«Ми занепокоєні потенціалом насильства під час численних протестів і демонстрацій, які плануються тут, у Вашингтоні, і біля будівель капітоліїв штатів по всій країні наступними днями», – сказав він тоді.

Події в Капітолії 6 січня призвели до оголошення Трампові імпічменту – парламентського обвинувачення – в Палаті представників Конгресу 13 січня, де його звинуватили в «підбурюванні до повстання».

Таким чином, він став першим в історії президентом США, якому імпічмент був оголошений двічі. Трамп назвав оголошення імпічменту «полюванням на відьом».

Сенат, який, за процедурою, має вирішити щодо винуватості чи невинуватості президента за цим обвинуваченням, не ухвалив ніякого рішення до завершення президентських повноважень Трампа.

Трамп раніше заявив, що не з’явиться на інавгурації Байдена. Це вперше таке за 152 роки передачі влади. Як повідомляють, уранці 20 січня Трамп вирушить до свого маєтку у Флориді, а його адміністрацію на церемонії буде представляти його віцепрезидент Майк Пенс.

Білий дім оприлюднив прощальне відео від Дональда Трампа, який передав «найкращі побажання» і сказав, що «буде молитися» за успіх нової адміністрації, хоча він і не згадав імені Байдена в цьому 20-хвилинному зверненні.

Очікується, що на церемонії будуть колишні президенти Джордж Буш, Білл Клінтон і Барак Обама. Колишньому президенту Джиммі Картеру 96 років, і він сказав, що не зможе приїхати.

Після церемонії приведення до присяги Байден на Східному фронті Капітолію візьме участь в огляді військ – Pass in Review – це давня традиція, коли новий президент оцінює збройні сили. Подружжя Байден, подружжя Гарріс, а також Обама, Буш, Клінтон і їхні дружини покладуть вінок до могили Невідомому солдату на Арлінгтонському національному кладовищі. Пізніше Байден у почесному супроводі вирушить із 15-ї вулиці у Вашингтоні в Білий дім.



Цьогорічна церемонія інавгурації і до заворушень у Вашингтоні планувалася в значно обмеженому обсязі через коронавірусну пандемію.