10 цікавих фактів про інавгурацію у США

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня. Він стане 46-м президентом Сполучених Штатів. Радіо Свобода зібрало цікаві факти про церемонію загалом і про особливості нинішньої.

1. Найдовша промова

Невід’ємною складовою інавгурації є президентська промова. У 1841 році Вільям Генрі Гаррісон читав свою промову 2 години. Перед цим він йшов пішки від Білого дому до Капітолію, застудився на холоді та помер через місяць.

2. Найкоротша промова

Джордж Вашингтон виголосив найкоротшу промову – 135 слів. А ще вважають, що перший президент США завершив присягу в 1789 році словами «Хай допоможе мені Бог». Таке завершення стало традиційним для більшості президентів.

3. Інавгурація в літаку

Пов’язана із трагічними подіями – вбивством президента США Джона Кеннеді у 1963 році. Вже через кілька годин після вбивства віцепрезидент Ліндон Джонсон зачитав текст присяги на борту президентського літака.

4. Дата інавгурації

У США дата інавгурації фіксована. Від 1933 року це 20 січня. Якщо цей день випадає на неділю, то президент приносить присягу на приватній церемонії, а наступного дня – публічно.

5. Найдорожча інавгурація

Інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа була найдорожчою в історії США. Її вартість склала близько 90 мільйонів доларів, це майже як дві інавгурації попередника – Барака Обами.

6. Найстарший президент

Після інавгурації Джо Байден буде наразі найстаршим президентом Сполучених Штатів. Йому виповнилося 78 років у листопаді 2020-го. Попередній «віковий» рекорд належав Дональду Трампу – він став президентом у 70 років.

7. Передача влади

Обраний президент та його попередник зазвичай разом п’ють чай перед інавгурацією. Президент, який залишає посаду, разом із першою леді за традицією зустрічає наступника у Білому домі. Дональд Трамп вирішив проігнорувати цю традицію у 2021 році, а Джо Байден сказав, що це одна з небагатьох речей, в яких він погоджується із Трампом. За даними Асоціації істориків Білого дому, не відвідували інавгурації своїх наступників також президенти Джон Адамс, Джон Квінсі Адамс та Ендрю Джонсон.

8. Глядачі і бал

Традиційним є також інавгураційний бал. Зазвичай на бал та інавгурацію може прийти будь-хто з охочих. Однак квитки коштують від 400 до кількох тисяч доларів. У 2021 році від балу та глядачів на інавгурації вирішили відмовитися через пандемію COVID-19, а також через посилені заходи безпеки після того, як радикалізовані прихильники Трампа увірвалися до будівлі Конгресу США. Натомість заплановано півторагодинне телевізійне шоу за участі зірок і ведучим Томом Генксом.

9. Заходи безпеки

У 2021-му значну частину столиці США буде перекрито у день інавгурації. У закриту зону зможуть пройти лише законодавці, обмежене коло персоналу, і співробітники служб безпеки. ФБР попередило про загрози збройних виступів у Вашингтоні та столицях усіх 50 штатів напередодні інавгурації. Підтримувати порядок під час передачі влади у Вашингтоні будуть понад 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії. Для порівняння, на минулу інавгурацію було задіяно 8 тисяч нацгвардійців.

10. «Вперше» в інавгураціях

Перша церемонія відбулася у Нью-Йорку в 1789 році. На той час міста Вашингтон ще не існувало.

Афроамериканці вперше взяли участь в інавгураційному параді у 1865 році за Авраама Лінкольна.

У 1917 році Вудро Вільсон вперше дозволив брати участь у параді жінкам.

А в 1997 році інавгурація Білла Клінтона була першою, яку транслювали наживо в інтернеті.