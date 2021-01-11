Яценюк заперечує, що купив квиток на інавгурацію Байдена за 400 тисяч доларів

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заперечує, що купив квиток на інавгурацію президента США Джо Байдена за 400 тисяч доларів.

«Сьогодні, проспавшись після свят, з понеділка на роботу вийшли провокатори і відразу ж криворуко народили чергову маячню. У помийних тг-каналах з’явилося повідомлення: «Арсеній Яценюк купив білет за 400 тисяч доларів на інавгурацію Байдена». І ще якісь подробиці про фотографію з новообраним президентом США. Слабенький фейк. Хоча могли б додати, що кошти заплачено з «першого мільярду», відсвяткованого на «24 віллах у Маямі» на гроші зі «Стіни», яка збудована з «вбитих у Чечні росіян», – написав Яценюк у фейсбуці.

Інавгурація президента США Джо Байдена запланована на 20 січня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що наразі невідомо, чи президента України Володимира Зеленського запросять на інавгурацію, оскільки вона відбуватиметься в умовах пандемії.