Україна напрацьовує нову дорожню карту відносин зі США – ОП

Україна напрацьовує нову дорожню карту двосторонніх відносин зі США, повідомив заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква.

«Ставимо за мету побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США на всіх рівнях, у тому числі на найвищому. На порядку денному залишається офіційний візит президента України до США. Вже зараз напрацьовуємо нову змістовну дорожню карту двосторонніх відносин, яку маємо обговорити і почати реалізовувати вже у 2021 році», – написав Жовква в статті «Пріоритети України у зовнішній політиці в 2021 році», опублікованій у виданні ZN.UA.

Також, за його словами, серед важливих завдань – «налагодження системного діалогу» з представниками оновленого Конгресу для подальшого зміцнення двопартійної підтримки України.

«Працюватимемо, щоб оновлена політика США сприяла зміцненню трансатлантичної єдності, посиленню НАТО та розширенню і зміцненню безпекової підтримки України. Окремий блок питань – нові економічні проєкти між Україною і США у сфері сільського господарства, енергетики, інформаційних технологій», – додав Жовква.

У листопаді Джо Байден переміг на виборах президента США. Його інавгурація запланована на 20 січня.

Президент України Володимир Зеленський наразі не отримував запрошення на інавгурацію новообраного президента США Джо Байдена, повідомив минулого місяця міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню ТСН.ua.

Водночас, за словами Кулеби, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки агреман на призначення Оксани Маркарової послом у США.