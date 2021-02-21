Перших леді не обирають на виборах, але коли їхній чоловік стає президентом, вони мають представляти країну і водночас добре виглядати. І хоча в них офіційно немає політичної влади, Голос Америки повідомляє, що сучасні перші леді вдаються до «дипломатії моди», щоб переконливо донести свою позицію. (Відео VOA, авторка Дора Мекоар, оператор Майк Берк)
Мода перших леді США
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