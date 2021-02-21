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21 лютого 2021, Київ 20:58
Відео

Мода перших леді США

Мода перших леді США
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Мода перших леді США

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Мода стала «м’якою силою» американських перших леді на міжнародному рівні.

Перших леді не обирають на виборах, але коли їхній чоловік стає президентом, вони мають представляти країну і водночас добре виглядати. І хоча в них офіційно немає політичної влади, Голос Америки повідомляє, що сучасні перші леді вдаються до «дипломатії моди», щоб переконливо донести свою позицію. (Відео VOA, авторка Дора Мекоар, оператор Майк Берк)

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