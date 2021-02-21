Мода перших леді США

Перших леді не обирають на виборах, але коли їхній чоловік стає президентом, вони мають представляти країну і водночас добре виглядати. І хоча в них офіційно немає політичної влади, Голос Америки повідомляє, що сучасні перші леді вдаються до «дипломатії моди», щоб переконливо донести свою позицію. (Відео VOA, авторка Дора Мекоар, оператор Майк Берк)