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22 січня 2021, Київ 21:01
Фотогалереї

Президенти США та їхні домашні улюбленці. Архівні фото

Домашні улюбленці повертаються до Білого дому після чотирьох років відсутності.

Коли Джо та Джилл Байдени заїхали до будівлі Білого дому 20 січня в статусі президента та першої леді, їхні собаки Мейджор та Чемп переїхали разом із ними.

Президент США Дональд Трамп був першим президентом із часів Ендрю Джонсона у 1860-х, який не мав собаки, кота чи іншого домашнього улюбленця в Білому домі. У 1920-х президент Калвін Кулідж навіть мав домашнього єнота.

«Від цуцика в притулку Делаверської гуманної асоціації до першої собаки в Білому домі. Мейджор Байден – це гавкітливий доказ, що кожен собака може жити в американській мрії», – заявили в асоціації, звідки Байдени забрали Мейджора у 2018 році.

Попереднім чотирилапим жителем Білого дому був португальський водяний собака Бо. Колишній президент США Барак Обама пообіцяв пса своїм дочкам Саші та Малії під час промови після перемоги на президентських виборах 2008 року.

Радіо Свобода публікує добірку архівних світлин лідерів Сполучених Штатів разом із їхніми домашніми улюбленцями.

18 квітня 1927 року.&nbsp;Перша леді Грейс Кулідж, дружина 30-го президента Калвіна Куліджа, під час Великоднього обіду в Білому домі показує дітям домашнього улюбленця родини &ndash; єнота Ребекку&nbsp;
1 18 квітня 1927 року. Перша леді Грейс Кулідж, дружина 30-го президента Калвіна Куліджа, під час Великоднього обіду в Білому домі показує дітям домашнього улюбленця родини – єнота Ребекку 
1943 рік. Франклін Рузвельт, 32-й президент Сполучених Штатів, разом зі своїм собакою Фалом (порода: шотландський тер&#39;єр) у кабінеті Білого дому
2 1943 рік. Франклін Рузвельт, 32-й президент Сполучених Штатів, разом зі своїм собакою Фалом (порода: шотландський тер'єр) у кабінеті Білого дому
24 жовтня 1963 року.&nbsp;Джон Кеннеді-молодший, син 35-го президента США Джона Кеннеді, разом із нянею та секретаркою Евелін Лінкольн (ліворуч) годує собак родини Вольфа (зліва), Шеннон (посередині) та Кліпера (праворуч) на доріжці біля Овального кабінету Білого дому
3 24 жовтня 1963 року. Джон Кеннеді-молодший, син 35-го президента США Джона Кеннеді, разом із нянею та секретаркою Евелін Лінкольн (ліворуч) годує собак родини Вольфа (зліва), Шеннон (посередині) та Кліпера (праворуч) на доріжці біля Овального кабінету Білого дому
6 лютого 1968 року. 36-й президент США Ліндон Джонсон співає разом зі своїм собакою Юкі в Овальному кабінеті Білого дому. З усмішкою за ними стежить посол Девід Брюс&nbsp;
4 6 лютого 1968 року. 36-й президент США Ліндон Джонсон співає разом зі своїм собакою Юкі в Овальному кабінеті Білого дому. З усмішкою за ними стежить посол Девід Брюс 
7 листопада 1964 року.&nbsp;&nbsp;Джеральд Форд, 38-й президент Сполучених Штатів, і його пес Ліберті працюють в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні
5 7 листопада 1964 року.  Джеральд Форд, 38-й президент Сполучених Штатів, і його пес Ліберті працюють в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні
Точна дата світлини невідома.&nbsp;Перша леді Барбара Буш разом із улюбленицею родини Міллі та онукою Барбарою чекає чоловіка &ndash; 41-го президента&nbsp;Сполучених Штатів&nbsp;&ndash; Джорджа Буша&nbsp;&ndash; на сходах Білого дому&nbsp;
6 Точна дата світлини невідома. Перша леді Барбара Буш разом із улюбленицею родини Міллі та онукою Барбарою чекає чоловіка – 41-го президента Сполучених Штатів – Джорджа Буша – на сходах Білого дому 
20 січня 1993 року.&nbsp;Обраний президент Білл Клінтон (праворуч) разом із дружиною Гілларі Клінтон вітається з 41-м президентом Джорджем Бушем (ліворуч) і першою леді Барбарою Буш під час візиту до Білого дому. Позаду Бушів, на передньому плані, &ndash; їхній пес Міллі&nbsp;
7 20 січня 1993 року. Обраний президент Білл Клінтон (праворуч) разом із дружиною Гілларі Клінтон вітається з 41-м президентом Джорджем Бушем (ліворуч) і першою леді Барбарою Буш під час візиту до Білого дому. Позаду Бушів, на передньому плані, – їхній пес Міллі 
6 березня 1997 року. Кіт на ім&#39;я Сокс (з англ. Шкарпетки) біжить газонами Білого дому за своїм господарем, 42-м президентом США Біллом Клінтоном, який у супроводі прессекретаря Білого дому Майка МакКеррі та заступника керівника апарату Сильвії Метьюз відлітатиме до Мічигану
8 6 березня 1997 року. Кіт на ім'я Сокс (з англ. Шкарпетки) біжить газонами Білого дому за своїм господарем, 42-м президентом США Біллом Клінтоном, який у супроводі прессекретаря Білого дому Майка МакКеррі та заступника керівника апарату Сильвії Метьюз відлітатиме до Мічигану
2 березня 1998 року.&nbsp;Білл Клінтон, 42-й президент США, намагається змусити свого собаку Бадді повернути м&#39;яч на Південному газоні Білого дому&nbsp;
9 2 березня 1998 року. Білл Клінтон, 42-й президент США, намагається змусити свого собаку Бадді повернути м'яч на Південному газоні Білого дому 
20 грудня 2001 року.&nbsp;Спот, собака 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого та першої леді Лори Буш, спить на новенькому килимі посеред Овального кабінету Білого дому, тоді як президент та перша леді демонструють представникам ЗМІ новий килим
10 20 грудня 2001 року. Спот, собака 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого та першої леді Лори Буш, спить на новенькому килимі посеред Овального кабінету Білого дому, тоді як президент та перша леді демонструють представникам ЗМІ новий килим
24 червня 2003 року.&nbsp;Спот, песик 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого, спускається трапом гелікоптера Marine One на галявину Білого дому під салютування морського піхотинця. Джордж Буш-молодший повернувся з Кемп-Девіда, де зустрічався з президентом Пакистану Первезом Мушаррафом, щоб обговорити військові питання та безпеку
11 24 червня 2003 року. Спот, песик 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого, спускається трапом гелікоптера Marine One на галявину Білого дому під салютування морського піхотинця.

Джордж Буш-молодший повернувся з Кемп-Девіда, де зустрічався з президентом Пакистану Первезом Мушаррафом, щоб обговорити військові питання та безпеку
13 серпня 2006 року. 43-й президент Сполучених Штатів Джордж Буш-молодший повернувся у Вашингтон після 11-денної відпустки на своєму ранчо у Техасі. Спускаючись трапом літака Air Force One, Буш на руках несе домашніх улюбленців Барні (у правій руці) та міс Бізлі (у лівій руці) &nbsp;
12 13 серпня 2006 року. 43-й президент Сполучених Штатів Джордж Буш-молодший повернувся у Вашингтон після 11-денної відпустки на своєму ранчо у Техасі. Спускаючись трапом літака Air Force One, Буш на руках несе домашніх улюбленців Барні (у правій руці) та міс Бізлі (у лівій руці)

 
14 квітня 2009 року. 44-й президент США Барак Обама разом зі своїм новим другом &ndash; цуценям португальської водяної собаки &ndash; Бо на південній галявині Білого дому. Бо став подарунком сім&rsquo;ї Обам від сенатора Теда Кеннеді у 2009 році. Ще через чотири роки президентська родина завела другого собаку цієї ж породи &ndash; Санні
13 14 квітня 2009 року. 44-й президент США Барак Обама разом зі своїм новим другом – цуценям португальської водяної собаки – Бо на південній галявині Білого дому.

Бо став подарунком сім’ї Обам від сенатора Теда Кеннеді у 2009 році. Ще через чотири роки президентська родина завела другого собаку цієї ж породи – Санні
6 серпня 2016 року.&nbsp;Собаки родини 43-го президента США Барака Обами Санні (ліворуч) і Бо прибувають на борт Air Force One перед відльотом у Массачусетс на щорічні сімейні канікули
14 6 серпня 2016 року. Собаки родини 43-го президента США Барака Обами Санні (ліворуч) і Бо прибувають на борт Air Force One перед відльотом у Массачусетс на щорічні сімейні канікули
17 листопада 2018 року.&nbsp;Колишній віцепрезидент, 45-й президент Сполучених Штатів Джо Байден забирає з&nbsp;притулку Делаверської гуманної асоціації собаку Мейджора
15 17 листопада 2018 року. Колишній віцепрезидент, 45-й президент Сполучених Штатів Джо Байден забирає з притулку Делаверської гуманної асоціації собаку Мейджора

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