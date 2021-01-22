Президенти США та їхні домашні улюбленці. Архівні фото

Домашні улюбленці повертаються до Білого дому після чотирьох років відсутності.

Коли Джо та Джилл Байдени заїхали до будівлі Білого дому 20 січня в статусі президента та першої леді, їхні собаки Мейджор та Чемп переїхали разом із ними.



Президент США Дональд Трамп був першим президентом із часів Ендрю Джонсона у 1860-х, який не мав собаки, кота чи іншого домашнього улюбленця в Білому домі. У 1920-х президент Калвін Кулідж навіть мав домашнього єнота.



«Від цуцика в притулку Делаверської гуманної асоціації до першої собаки в Білому домі. Мейджор Байден – це гавкітливий доказ, що кожен собака може жити в американській мрії», – заявили в асоціації, звідки Байдени забрали Мейджора у 2018 році.



Попереднім чотирилапим жителем Білого дому був португальський водяний собака Бо. Колишній президент США Барак Обама пообіцяв пса своїм дочкам Саші та Малії під час промови після перемоги на президентських виборах 2008 року.



Радіо Свобода публікує добірку архівних світлин лідерів Сполучених Штатів разом із їхніми домашніми улюбленцями.