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21 січня 2021, Київ 09:39
Мультимедіа

Інавгурація президента США Джо Байдена і від'їзд Дональда Трампа

46-й президент США Джо Байден 20 січня склав присягу як глава держави. Перед ним присягу склала віцепрезидентка Камала Гарріс. Ось як це було
Байден склав присягу на Біблії, яку тримала його дружина Джилл, на Західному фасаді Капітолію у Вашингтоні, США, 20 січня 2021 року
1 Байден склав присягу на Біблії, яку тримала його дружина Джилл, на Західному фасаді Капітолію у Вашингтоні, США, 20 січня 2021 року
На церемонії були присутні колишній віцепрезидент США Майк Пенс, а також кілька колишніх президентів: Білл Клінтон з дружиною Гілларі, Барак Обама з дружиною Мішель і доньками, а також Джордж Буш-молодший з дружиною Лорою. На церемонії також були присутні діти Байдена, зокрема син Гантер
2 На церемонії були присутні колишній віцепрезидент США Майк Пенс, а також кілька колишніх президентів: Білл Клінтон з дружиною Гілларі, Барак Обама з дружиною Мішель і доньками, а також Джордж Буш-молодший з дружиною Лорою. На церемонії також були присутні діти Байдена, зокрема син Гантер
У своїй інавгураційній промові Джо Байден обіцяв бути президентом &laquo;для всіх американців &ndash; і тих, хто голосував за нього, і тих, хто ні&raquo;
3 У своїй інавгураційній промові Джо Байден обіцяв бути президентом «для всіх американців – і тих, хто голосував за нього, і тих, хто ні»
Церемонія проходила без глядачів, але в присутності більш ніж 20 тисяч військових: до 24 січня в столиці Сполучених Штатів діє режим надзвичайного стану через можливі протести прихильників колишнього президента США Дональда Трампа
4 Церемонія проходила без глядачів, але в присутності більш ніж 20 тисяч військових: до 24 січня в столиці Сполучених Штатів діє режим надзвичайного стану через можливі протести прихильників колишнього президента США Дональда Трампа
Камала Гарріс стала першою жінкою на посаді віцепрезидента США, а також першою темношкірою, першою &ndash; мішаного етнічного походження на цій посаді. Її батьки &ndash; вихідці з Індії та Ямайки
5 Камала Гарріс стала першою жінкою на посаді віцепрезидента США, а також першою темношкірою, першою – мішаного етнічного походження на цій посаді. Її батьки – вихідці з Індії та Ямайки
Джо Байден складає присягу як 46-й президент США на Західному фасаді Капітолію у Вашингтоні, США
6 Джо Байден складає присягу як 46-й президент США на Західному фасаді Капітолію у Вашингтоні, США
Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс (ліворуч) стоїть з чоловіком Дугом Емхоффом (у центрі) під час прийняття у неї присяги суддею Верховного суду США Сонею Сотомайор (праворуч)
7 Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс (ліворуч) стоїть з чоловіком Дугом Емхоффом (у центрі) під час прийняття у неї присяги суддею Верховного суду США Сонею Сотомайор (праворуч)
Військовослужбовці Національної гвардії США салютують перед будівлею Капітолію США під час інавгурації президента Джо Байдена
8 Військовослужбовці Національної гвардії США салютують перед будівлею Капітолію США під час інавгурації президента Джо Байдена
Гімн під час церемонії інавгурації виконала Леді Гага, яка підтримувала Байдена на виборах
9 Гімн під час церемонії інавгурації виконала Леді Гага, яка підтримувала Байдена на виборах
Запрошені гості на церемонії були розсаджені з дотриманням соціальної дистанції, на стільцях, що стоять досить далеко один від одного. Після кожного виступу трибуну протирали дезінфекційними засобами
10 Запрошені гості на церемонії були розсаджені з дотриманням соціальної дистанції, на стільцях, що стоять досить далеко один від одного. Після кожного виступу трибуну протирали дезінфекційними засобами
Байден і його дружина Джилл йдуть на церемонію інавгурації
11 Байден і його дружина Джилл йдуть на церемонію інавгурації
Камала Гарріс вітає колишнього президента США Барака Обаму
12 Камала Гарріс вітає колишнього президента США Барака Обаму
Колишній президент США Джордж Буш-молодший на церемонії інавгурації
13 Колишній президент США Джордж Буш-молодший на церемонії інавгурації
Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс з чоловіком
14 Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс з чоловіком
Колишній президент США Білл Клінтон і колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон
15 Колишній президент США Білл Клінтон і колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон
Вигляд на балкон Конгресу, де проходила інавгурація
16 Вигляд на балкон Конгресу, де проходила інавгурація
Джо Байден і Камала Гарріс з членами їхніх родин
17 Джо Байден і Камала Гарріс з членами їхніх родин
Традиційно на церемонії грає військовий оркестр, ця традиція і цього року залишилася незмінною
18 Традиційно на церемонії грає військовий оркестр, ця традиція і цього року залишилася незмінною
Гості прибувають на інавгурацію Джо Байдена як 46-го президента США
19 Гості прибувають на інавгурацію Джо Байдена як 46-го президента США
Через протести і пандемію коронавірусу влада у Вашингтоні наполегливо рекомендувала жителям міста залишатися вдома. Військові під час інавгурації виставили пости на всіх підходах до Капітолію
20 Через протести і пандемію коронавірусу влада у Вашингтоні наполегливо рекомендувала жителям міста залишатися вдома. Військові під час інавгурації виставили пости на всіх підходах до Капітолію
Прихильниці Джо Байдена Крістін Альверно і її дочка Джулія Крамп з Трої, штат Мічиган, США, намагаються хоч мигцем побачити обраного президента Джо Байдена
21 Прихильниці Джо Байдена Крістін Альверно і її дочка Джулія Крамп з Трої, штат Мічиган, США, намагаються хоч мигцем побачити обраного президента Джо Байдена
Цього року на місцях глядачів були понад 190 тисяч американських прапорів
22 Цього року на місцях глядачів були понад 190 тисяч американських прапорів
45-й президент США Дональд Трамп до цього часу не визнав перемогу Байдена на виборах президента США в листопаді 2020 року і вирішив не бути присутнім на його інавгурації
23 45-й президент США Дональд Трамп до цього часу не визнав перемогу Байдена на виборах президента США в листопаді 2020 року і вирішив не бути присутнім на його інавгурації
Вантажівка виїжджає за межі Західного крила Білого дому на світанку, перед від&#39;їздом 45-го президента США Дональда Трампа і присяги Джо Байдена як 46-го президента США
24 Вантажівка виїжджає за межі Західного крила Білого дому на світанку, перед від'їздом 45-го президента США Дональда Трампа і присяги Джо Байдена як 46-го президента США
45-й президент США Дональд Трамп йде до борту гелікоптера Marine One на Південній галявині після останнього виходу з Білого дому вранці 20 січня 2021 року, в день інавгурації 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоні, округ Колумбія
25 45-й президент США Дональд Трамп йде до борту гелікоптера Marine One на Південній галявині після останнього виходу з Білого дому вранці 20 січня 2021 року, в день інавгурації 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоні, округ Колумбія

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