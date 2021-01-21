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ТОП новини
21 січня 2021, Київ 09:39
Мультимедіа
Інавгурація президента США Джо Байдена і від'їзд Дональда Трампа
21 січня 2021, 08:03
Радіо Свобода
46-й президент США Джо Байден 20 січня склав присягу як глава держави. Перед ним присягу склала віцепрезидентка Камала Гарріс. Ось як це було
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Байден склав присягу на Біблії, яку тримала його дружина Джилл, на Західному фасаді Капітолію у Вашингтоні, США, 20 січня 2021 року
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На церемонії були присутні колишній віцепрезидент США Майк Пенс, а також кілька колишніх президентів: Білл Клінтон з дружиною Гілларі, Барак Обама з дружиною Мішель і доньками, а також Джордж Буш-молодший з дружиною Лорою. На церемонії також були присутні діти Байдена, зокрема син Гантер
3
У своїй інавгураційній промові Джо Байден обіцяв бути президентом «для всіх американців – і тих, хто голосував за нього, і тих, хто ні»
4
Церемонія проходила без глядачів, але в присутності більш ніж 20 тисяч військових: до 24 січня в столиці Сполучених Штатів діє режим надзвичайного стану через можливі протести прихильників колишнього президента США Дональда Трампа
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Камала Гарріс стала першою жінкою на посаді віцепрезидента США, а також першою темношкірою, першою – мішаного етнічного походження на цій посаді. Її батьки – вихідці з Індії та Ямайки
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Джо Байден складає присягу як 46-й президент США на Західному фасаді Капітолію у Вашингтоні, США
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Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс (ліворуч) стоїть з чоловіком Дугом Емхоффом (у центрі) під час прийняття у неї присяги суддею Верховного суду США Сонею Сотомайор (праворуч)
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Військовослужбовці Національної гвардії США салютують перед будівлею Капітолію США під час інавгурації президента Джо Байдена
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Гімн під час церемонії інавгурації виконала Леді Гага, яка підтримувала Байдена на виборах
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Запрошені гості на церемонії були розсаджені з дотриманням соціальної дистанції, на стільцях, що стоять досить далеко один від одного. Після кожного виступу трибуну протирали дезінфекційними засобами
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Байден і його дружина Джилл йдуть на церемонію інавгурації
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Камала Гарріс вітає колишнього президента США Барака Обаму
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Колишній президент США Джордж Буш-молодший на церемонії інавгурації
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Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс з чоловіком
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Колишній президент США Білл Клінтон і колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон
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Вигляд на балкон Конгресу, де проходила інавгурація
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Джо Байден і Камала Гарріс з членами їхніх родин
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Традиційно на церемонії грає військовий оркестр, ця традиція і цього року залишилася незмінною
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Гості прибувають на інавгурацію Джо Байдена як 46-го президента США
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Через протести і пандемію коронавірусу влада у Вашингтоні наполегливо рекомендувала жителям міста залишатися вдома. Військові під час інавгурації виставили пости на всіх підходах до Капітолію
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Прихильниці Джо Байдена Крістін Альверно і її дочка Джулія Крамп з Трої, штат Мічиган, США, намагаються хоч мигцем побачити обраного президента Джо Байдена
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Цього року на місцях глядачів були понад 190 тисяч американських прапорів
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45-й президент США Дональд Трамп до цього часу не визнав перемогу Байдена на виборах президента США в листопаді 2020 року і вирішив не бути присутнім на його інавгурації
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Вантажівка виїжджає за межі Західного крила Білого дому на світанку, перед від'їздом 45-го президента США Дональда Трампа і присяги Джо Байдена як 46-го президента США
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45-й президент США Дональд Трамп йде до борту гелікоптера Marine One на Південній галявині після останнього виходу з Білого дому вранці 20 січня 2021 року, в день інавгурації 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоні, округ Колумбія
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Інавгурація президента США Джо Байдена і від'їзд Дональда Трампа
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