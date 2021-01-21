Інавгурація президента США Джо Байдена і від'їзд Дональда Трампа

25 45-й президент США Дональд Трамп йде до борту гелікоптера Marine One на Південній галявині після останнього виходу з Білого дому вранці 20 січня 2021 року, в день інавгурації 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоні, округ Колумбія