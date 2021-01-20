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20 січня 2021, Київ 16:56
Фотогалереї

Інавгурація Байдена: підготовка та заходи безпеки (фото)

У Вашингтоні 20 січня відбудеться інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. Поклавши руку на Біблію, 78-річний демократ Байден стане найстаршою людиною, приведеною до присяги в якості президента США, і незабаром після цього увійде в Білий дім.

Близько 191 500 американських прапорів покриватимуть частину Національної алеї, представляючи американців, які не можуть поїхати на інавгурацію у Вашингтон.

Підготовка до інавгурації та заходи безпеки – у фотогалереї Радіо Свобода.
Робітник встановлює прапори перед Білим домом, готуючись до церемонії інавгурації обраного президента Джо Байдена, 19 січня 2021 року
1 Робітник встановлює прапори перед Білим домом, готуючись до церемонії інавгурації обраного президента Джо Байдена, 19 січня 2021 року
Світлова інсталяція в Вашингтоні, присвячена інавгурації обраних президента Джо Байдена і віцепрезидентки Камали Гарріс, 19 січня 2021 року
2 Світлова інсталяція в Вашингтоні, присвячена інавгурації обраних президента Джо Байдена і віцепрезидентки Камали Гарріс, 19 січня 2021 року
Поле з прапорів на Національній алеї перед церемонією інавгурації обраного президента США Джо Байдена у Вашингтоні,&nbsp;19 січня 2021 року
3 Поле з прапорів на Національній алеї перед церемонією інавгурації обраного президента США Джо Байдена у Вашингтоні, 19 січня 2021 року
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Вид на сцену на Капітолійському пагорбі,&nbsp;19 січня 2021 року
5 Вид на сцену на Капітолійському пагорбі, 19 січня 2021 року
Війська Національної гвардії перед Капітолієм за день до інавгурації обраного президента Джо Байдена,&nbsp;19 січня 2021 року
6 Війська Національної гвардії перед Капітолієм за день до інавгурації обраного президента Джо Байдена, 19 січня 2021 року
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Поле з прапорів розкинуте по всій Національній алеї, з монументом Вашингтона на задньому плані,&nbsp;19 січня 2021 року
8 Поле з прапорів розкинуте по всій Національній алеї, з монументом Вашингтона на задньому плані, 19 січня 2021 року
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Війська Національної гвардії посилюють зону безпеки на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні,&nbsp;19 січня 2021 року
10 Війська Національної гвардії посилюють зону безпеки на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, 19 січня 2021 року
Учасники військового оркестру беруть участь у генеральній репетиції церемонії вступу на посаду обраного президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс у Капітолії,&nbsp;18 січня 2021 року
11 Учасники військового оркестру беруть участь у генеральній репетиції церемонії вступу на посаду обраного президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс у Капітолії, 18 січня 2021 року
Джо Байден та Джилл Байден беруть участь у генеральній репетиції інавгурації у Капітолії,&nbsp;18 січня 2021 року
12 Джо Байден та Джилл Байден беруть участь у генеральній репетиції інавгурації у Капітолії, 18 січня 2021 року
Корпус морської піхоти США тримає пошкоджені двері Капітолію під час репетиції церемонії вступу на посаду обраного президента Джо Байдена та обраної віцепрезидентки Камали Гарріс,&nbsp;18 січня 2021 року
13 Корпус морської піхоти США тримає пошкоджені двері Капітолію під час репетиції церемонії вступу на посаду обраного президента Джо Байдена та обраної віцепрезидентки Камали Гарріс, 18 січня 2021 року
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