Інавгурація Байдена: підготовка та заходи безпеки (фото)

У Вашингтоні 20 січня відбудеться інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. Поклавши руку на Біблію, 78-річний демократ Байден стане найстаршою людиною, приведеною до присяги в якості президента США, і незабаром після цього увійде в Білий дім.
Близько 191 500 американських прапорів покриватимуть частину Національної алеї, представляючи американців, які не можуть поїхати на інавгурацію у Вашингтон.
Підготовка до інавгурації та заходи безпеки – у фотогалереї Радіо Свобода.
Близько 191 500 американських прапорів покриватимуть частину Національної алеї, представляючи американців, які не можуть поїхати на інавгурацію у Вашингтон.
Підготовка до інавгурації та заходи безпеки – у фотогалереї Радіо Свобода.