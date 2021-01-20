Байден одразу після інавгурації обіцяє повернути США до ВООЗ

Обраний президент США Джо Байден через кілька годин після вступу на посаду 20 січня підпише кілька указів, меморандумів та директив, «щоб відвернути найсерйозніші збитки, завдані адміністрацією» його попередника Дональда Трампа. Про це повідомляє сайт перехідної команди Байдена.

Байден планує скасувати рішення про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Як сказано в повідомленні, ВООЗ «має вирішальне значення для координації міжнародних заходів боротьби з COVID-19».

«Щойно Сполучені Штати відновлять взаємодію з ВООЗ, адміністрація Байдена-Гарріс працюватиме з ВООЗ і нашими партнерами над зміцненням і реформуванням організації», – йдеться в заяві.

США розірвали відносини з ВООЗ у травні 2020 року. Тоді президент Дональд Трамп казав, що ВООЗ не змогла здійснити «необхідні реформи».

Крім того, Байден має намір зупинити будівництво стіни на кордоні США і Мексики та скасувати обмеження на в’їзд для мусульман.

Байден уже висував кілька ініціатив як обраний глава держави. Зокрема, він оголосив про план майже на два трильйони доларів зі стимулювання економіки за умов пандемії. Серед запропонованих ним заходів – додаткова виплата громадянам США по 1400 доларів – на додаток до 600 доларів, виплату яких у грудні 2020 року схвалив Конгрес.

Джо Байден переміг на виборах президента США в листопаді 2020 року. Він представляє Демократичну партію США.