Нове вікно можливостей та «жорстка любов»? Чого очікувати від співпраці України та США за адміністрації Байдена

Джозеф Байден не раз наполягав на необхідності проведення реформ в Україні. Під час одного з офіційних візитів до України він сказав українцям: допоможіть нам допомогти вам. Сьогодні нова генерація українських посадовців та політиків переконує: вони готові, і розраховують на те, що адміністрація Байдена виробить політику так званої «жорсткої любові», коли підтримка США України залежатиме від успіху конкретних багатообіцяних владою реформ, яких так довго очікують українці.

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який впродовж останніх місяців працює дослідником «Атлантичної ради» США у Вашингтоні, наголошує, що сьогодні у співпраці двох держав відкрилось нове унікальне вікно можливостей:

«Протягом десятиліть у співпраці України та США була велика проблема – корумпована українська влада, вони залежали то від олігархів, то від Кремля. Зараз настала справді унікальна можливість, тому що, з одного боку, ми маємо вмотивованого, добре розуміючого український контекст американського президента, з іншого боку, ми маємо в Україні нове покоління українських політиків, які після Майдану прийшли в політику, не стали корупційними, з одного боку, а з іншого – набули досвід державного управління.

Тому мені здається, що наступний чотирирічний період дійсно є унікальним і люди, які говорять, що цим гріх не скористатися – вони праві», – стверджує Гончарук.

Колишній прем'єр каже, що є два виміри у співпраці, за якими Україна розраховує на підтримку США. Перший геополітичний, оскільки війна України з Росією – це безпековий виклик не лише для України, але проблема безпеки регіону та світу, інший – допомога у боротьбі з корупцією та впливом олігархів в самій Україні.

«І тут Сполучені Штати як стратегічний союзник можуть допомогти також, – говорить політик. – Нульова толерантність до корупції, ніяких відносин, ніяких зв'язків, ніякої роботи зі старою корумпованою елітою, яка досі пов’язана з олігархами або є олігархами, дуже чіткі меседжі чинній владі про те, що якщо ви працюєте з олігархами, якщо ви займаєтесь корупцією, якщо ви граєтесь з Кремлем, то у вас не буде прямих партнерських відносин зі США».

На важливості сприяння у побудові антикорупційних інститутів наголошує заступниця голови пропрезидентської фракції «Слуга народу» Олена Шуляк:

«Я думаю, що для США та для України завжди будуть принциповими питання побудови антикорупційної інфраструктури. Була спроба її зламати рішенням Конституційного суду. І, можливо, усі ці речі якраз підводять до того, що саме сьогодні в Україні назріла така нагальна потреба реформування усієї судової системи і проведення судової реформи. Можливо, це якраз і має бути той перший крок, де допомога США як партнера успішного, який може ділитись своїм досвідом, якраз буде на часі», – говорить вона.

Ще один вимір співпраці між країнами – сприяння США у євроатлантичній інтеграції України, зауважує колишня голова комітету закордонних справ в українському парламенті Ганна Гопко:

«Ми дуже сподіваємось, що під час президенства Байдена Україна зможе отримати План дій щодо членства у НАТО і, власне, після програми розширених можливостей, що ми отримали у 2020 році, ми на своєму Євроатлантичному шляху завдяки підтримці США значно просунемось щодо членства у НАТО», – говорить Гопко.

«За сім років російської збройної агресії українські військові здобули унікальний практичний досвід протидії не просто стримування російського агресора, – додає вона. – Без безпеки в Україні не буде безпеки на Європейському континенті, це те ж входить у прагматичні інтереси США. Зважаючи та ту військову допомогу, яку надавали США Україні як наш союзник, дуже важливо, щоб Україна не просто відновила територіальну цілісність та суверенітет, а й стала регіональним лідером, трендсетером для усього пострадянського простору».

Сподівання на більш активну участь США у боротьбі з російськими впливами та сприяння у відновленні українського суверенітету та переговорах з Росією висловлює і голова партії «Голос» Кіра Рудик:

«Перш за все ми очікуємо посилення санкцій проти тих агентів Москви і проти тих людей, які працюють напряму на Путіна в нашій країні… Друге, ми очікуємо, що США виступлять партнером нового формату затвердження миру на Донбасі. Мінські домовленості, якщо вони мали зміст декілька років тому, зараз вони є мертвими і вони не можуть виконуватися. Існуючі партнери «великої четвірки» не здатні запропонувати шляхи до завершення війни, саме тому ми сподіваємось, що з найсильнішою країною світу ми зможемо досягти якогось нового формату».

Колишній прем'єр Гончарук, який вже навесні повертається в Україну, бачить ознаки посилення співпраці України та США за нової адміністрації. За його словами, люди, які приходять на посади в адміністрацію Байдена, демонструють розуміння України і готовність до співпраці.

«Я бачу можливості, бачу риторику, яка зараз є від команди нового президента, вона мене дуже тішить, я дуже оптимістично налаштований щодо неї, тому що демонструється цікавість і непідробний інтерес у вирішенні цих проблем.

Друге, люди, які обіймають та будуть номіновані на посади є прибічниками такої tough love – політики, коли ти чітко заявляєш про свої позиції, ціннісні орієнтири і надаєш допомогу, якщо ці ціннісні орієнтири збігаються. Не можна підтримувати популізм, не можна підтримувати риторику, яка заграє з Кремлем і з олігархами, це принципові речі, червоні лінії, які необхідно врахувати і нам, новому поколінню і команді новообраного президента Сполучених Штатів Америки».