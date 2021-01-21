Байден підписав укази для боротьби з пандемією COVID-19 у США

Президент Джо Байден у перший день своїх повноважень як американського лідера підписав укази для активізації реакцію уряду США на пандемію коронавірусної інфекції. Байден розпочав свій президентський термін у день, коли число померлих від COVID-19 у США зросло до 405 400, це перевищує число загиблих військових США у Другій світовій війні.

«Ми вступаємо в найтяжчий і найсмертельніший період хвороби», – сказав Байден у своїй інавгураційній промові.

Уряд США вже надіслав штатам приблизно 36 мільйонів доз двох затверджених вакцин. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) в країні з населенням 330 мільйонів наразі введено лише 16,5 мільйона доз вакцин. У кількох штатах такі вакцини закінчуються, що змушує їх скасувати десятки призначень на щеплення.

Байден заявив, що найближчим часом стануть доступні ще 100 мільйонів доз двох вакцин, затверджених у США, а також закликав американців носити маски.

Минулого тижня CDC попередив, що мутація коронавірусу, яка нині панує у Великій Британії, може стати основним штамом у США до березня.