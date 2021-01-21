Світ сподівається на поновлення співпраці зі США під проводом Байдена

Світові лідери прийняли до своїх лав нового президента США Джо Байдена, зазначивши, що їхні найгарячіші проблеми, включно з пандемією COVID-19 та зміною клімату, вимагають багатосторонньої співпраці, яка дратувала його попередника Дональда Трампа. Багато з лідерів висловили надію, що Байден відновить демократію в США через два тижні після штурму Капітолію протестувальниками, що похитнуло віру тих, хто бореться за демократію у своїх країнах, мовиться у повідомленні агентства Associsated Press.

Уряди, з якими Дональд Трамп боровся, і на які накладав санкції, сприйняли це як шанс на новий старт з Джо Байденом, тоді як деякі глави держав, які схвалювали поєднання націоналізму і популізму Трампа, були більш стриманими в своїх очікуваннях.

Але шанс відновити розвалені союзи та спільно працювати над глобальними проблемами чекав на свій день.

Китай, чиї відносини зі США занепали через широке розчарування у Вашингтоні дотриманням прав людини та звинувачень у крадіжці технологій, висловив надію на зміни в Білому домі.

«Я думаю, що після цього дуже важкого та незвичного часу як китайський, так і американський народ заслуговують на краще майбутнє», – заявила на щоденному брифінгу речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн.

Байден «розуміє важливість співпраці між державами», – заявив колишній президент Колумбії та лауреат Нобелівської премії миру Хуан Мануель Сантос, який залишив посаду в 2018 році. «Насправді, якщо ми – усі країни – не будемо співпрацювати у боротьбі зі зміною клімату, тоді ми всі загинемо. Це так».

Президент Франції Еммануель Макрон та тибетський духовний лідер Далай-Лама були серед тих, хто вітає увагу США до змін клімату. Після того, як Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди, Байден скасував цей крок у перші години свого президентства.

З Байденом «ми будемо сильнішими у протистоянні викликам сучасності. Сильнішими у побудові свого майбутнього. Сильнішими у захисті нашої планети, – написав Макрон у твіттері. – Ласкаво просимо до Паризької угоди!»

Інші європейські союзники побачили нагоду покращити стосунки після їхнього напруження під час адміністрації Трампа.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що трансатлантичні відносини «сильно постраждали за останні чотири роки», тоді як світ став менш стабільним і менш передбачуваним.

«У нас є свої розбіжності, і вони чарівним чином не зникнуть. Здається, Америка змінилася, і те, як це сприймається в Європі та решті світу, також змінилося», – додав Мішель, чия відкрита критика епохи Трампа контрастувала з тишею, яка в основному панувала в Європі, коли республіканський лідер перебував у Білому домі.

У місті Балліна, Ірландія, де у 1832 році народився прапрадід Байдена, і де родичі президента живуть і понині, стіну одного з будинків прикрасив мурал із усміхненим портретом Байдена.

«...Я знаю, що президент Байден відчує тягар історії – присутність своїх ірландських предків, які покинули райони Мейо і Лаут у голодні часи в пошуках життя і надії», – сказав прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін.

Президент України Володимир Зеленський, скзаавши у привітальному твіті, що він спостерігає за його інавгурацією з нового офісу на Банковій, запросив Джо Байдена до «добре знайомого Києва» і висловив надію на покращення відносин.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, який тісно співпрацював з Трампом, відзначив особисту дружбу з Байденом і сказав, що сподівається на спільну роботу з подальшого зміцнення американо-ізраїльського союзу.

Палестинський лідер Махмуд Аббас, який звинуватив Трампа в несправедливій упередженості щодо Ізраїлю, маючи на увазі переведення посольства США до Єрусалиму, висловив надію на більш рівномірний і збалансований підхід Байдена. Він закликав до «всебічного і справедливого мирного процесу, який відповідає прагненням палестинського народу до свободи та незалежності».

У Латинській Америці Байден стикається з нагальними проблемами імміграції, а лідери двох найбільш густонаселених країн – Бразилії та Мексики – були на короткій нозі з Трампом. Адміністрація Трампа також розширила болісні санкції проти урядів Куби, Венесуели та Нікарагуа.

У Венесуелі уряд лівого президента Ніколаса Мадуро закликав до діалогу з адміністрацією Байдена, сподіваючись, що новий президент відмовиться від лавини дошкульних санкцій, введених Трампом для спроби зміни режиму.

Однак деякі венесуельці, як відставний 79-річний бухгалтер Хесус Санчес, розчаровані тим, що Трамп залишив посаду. Трамп підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо, давши венесуельцям, надію, що дні Мадуро при владі добігали кінця.

Карлос Веккіо, посланник Гуайдо у Вашингтоні, якого США визнають послом Венесуели, опублікував у твіттері свої фотографії на інавгурації Байдена. Запрошення взяти участь було видане опозиції Венесуели як доказ того, що адміністрація Байдена продовжуватиме свою рішучу підтримку та протистоятиме благанням Мадуро щодо діалогу, які США досі наполегливо відкидали.

Лідери Куби, можливо, мають більш реалістичну надію на покращення відносин: Байден був у Білому домі під час історичної відлиги у відносинах у 2014 році, і різні чиновники висловили готовність відновити діалог з Вашингтоном, якщо буде повага до суверенітету Куби.

Президент Куби Мігель Діас-Канель виступив проти Трампа через Twitter, посилаючись на «понад 200 заходів, які посилили фінансову, торгівельну та економічну блокаду, що є вираженням мерзенної та нелюдської політики».

У Мексиці президент Андрес Мануель Лопес Обрадор, який підтримував неочікувано дружні стосунки з Трампом і був одним з останніх світових лідерів, що визнали перемогу Байдена, зачитав лист, який він надіслав Байденові в 2012 році, в якому закликає до переорієнтації двосторонніх відносин від безпеки та військової допомоги у бік розвитку.

Він закликав Байдена здійснити імміграційну реформу і додав: «Нам потрібно підтримувати дуже добрі стосунки з урядом США, і я не сумніваюся, що це буде так».

Американські союзники в Азійсько-Тихоокеанському регіоні висловили сподівання на зміцнення союзу за адміністрації Байдена. Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, президент Тайваню Цай Інг-Вен та інші наголосили на спільних цінностях з новим лідером США.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив: «Нова епоха в Америці посилить демократію ще більше».

Колишній австралійський дипломат Рорі Медкальф сказав, що Байден, найімовірніше, знайде по всьому Індо-Тихоокеанському регіону дипломатичних партнерів, готових не до перебування під парасолькою Америки, а до партнерства в «колективних діях» проти китайської «стратегічної напористості».

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн сказала, що Байден був добрим другом для її країни, і особливо виділила слова, сказані Байденом в його інавгураційному зверненні. «Послання президента Байдена про єдність під час вступу на посаду є близьким для новозеландців», – сказала Ардерн.

Світові лідери також визнали історичність посади віцепрезидентки Камали Гарріс. Це перша жінка, перша темношкіра жінка і перша представниця Південної Азії, яка обіймала цю посаду в США.

Індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді у твіттері привітав Байдена та Гарріс, чий дідусь по матері походив з Індії.

«Це історичний момент і той, який, я думаю, як батько дочки, ви можете лише святкувати», – сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.