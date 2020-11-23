В ізраїльському уряді підтвердили зустріч Нетаньягу з саудівським кронпринцом

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу таємно відвідав Саудівську Аравію та зустрівся з кронпринцем королівства Мухаммедом бін Салманом – цю інформацію підтвердив міністр освіти Ізраїлю Йоав Галлант 23 листопада.

Галлант назвав зустріч «чудовим досягненням».

«Сам факт того, що зустріч відбулася і про неї стало відомо публічно, навіть напів офіційно, є справою великої ваги», – сказав Галлант місцевому армійському радіо.

Читайте також: Ізраїль завдав ударів по сирійських та іранських силах у Сирії

Раніше суспільний мовник Ізраїлю Kan повідомив про те, що Нетаньягу, а також голова «Моссаду» Йоссу Коген мали зустріч із принцем Мухаммедом бін Салманом та представником Сполучених Штатів у саудівському місті Неом.

Офіс Нетаньягу та посольство США в Єрусалимі наразі не коментували інформацію про цю поїздку. Якщо повідомлення правдиві, то це перший візит прем’єр-міністра Ізраїлю до Саудівської Аравії.