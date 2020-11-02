Влада Саудівської Аравії дозволила іноземцям здійснювати паломництво  

Іноземним прочанам-мусульманам дозволили в Саудівської Аравії здійснювати «умру» (коротке паломництво) через вісім місяців після заборони через пандемію коронавірусу. «Умра» – це паломництво, яке мусульмани можуть здійснити в будь-який час.

Починаючи з 1 листопада, близько 20 тисяч паломників будуть щодня пропускати до Великої мечеті в Мецці для здійснення «умри».

Перед проведенням ритуалу іноземні паломники повинні дотримуватися суворих заходів для запобігання COVID-19, зокрема самоізоляції протягом трьох днів після прибуття в Саудівську Аравію.

У Великій мечеті розташована Кааба, будівля у формі куба, що вважається найбільш священним місцем для ісламу.

Всім паломникам перевірятимуть температуру на вході в мечеть, вони мусять бути в масках, дезинфікувати руки і стежити за вказівниками на підлозі, щоб дотримуватися дистанції.

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Саудівська Аравія призупинила прийом паломників у березні для стримування пандемії коронавірусу. Торік «умру» здійснили понад 19 мільйонів паломників.