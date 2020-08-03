У Саудівській Аравії завершився хадж із рекордно малим числом учасників

Мусульманські паломники в Саудівській Аравії 2 серпня завершили різко скорочений через пандемію коронавірусної інфекції хадж – щорічне паломництво до святинь ісламу.

Цього року у хаджі взяли участь лише близько 10 тисяч мусульман, на відміну від понад 2 мільйонів зі 180 країн у звичайні роки.

Хадж є одним із п’яти стовпів ісламу та вважається обов’язковим хоча б один раз у житті для кожного працездатного мусульманина, який може дозволити собі подорож до Мекки.

Значний приплив людей підвищував ризик спалаху COVID-19 у королівстві, яке бореться за контроль над поширенням небезпечної хвороби.

Міністерство, відповідальне за проведення хаджу, дозволило лише обмеженій кількості мусульман різних національностей, які вже живуть в Саудівській Аравії, взяти участь у події цього року. Міністерство охорони здоров’я повідомило, що не зафіксувало випадків коронавірусної інфекції у святих місцях під час паломництва.

Паломники мали дотримуватися соціальної дистанції та регулярно перевіряти температуру.