Мусульмани розпочинають хадж із обмеженнями на проведення через коронавірус

Мусульманські паломники 29 липня розочали хадж із обмеженнями на проведення через вимушене рішення Саудівської Аравії скоротити кількість людей, яким дозволено брати участь в щорічному релігійному зібранні в місті Мецці.

П’ятиденний ритуал є одним з п’яти стовпів ісламу і кожен працездатний мусульманин зобов’язаний один раз в житті здійснити таку подорож. Щороку понад 2 мільйони паломників з 180 країн приїжджають до Мекки.

Однак в цьому році закордонним паломникам заборонено здійснювати хадж через пандемію.

Натовпи людей, які збираються під час паломництва навколо релігійних місць, створює ризики поширення інфекції в королівстві. За даними Університету Джонса Гопкінса, В саудівській Аравії підтверджено понад 270 тисяч випадків COVID-19 і померли 2789 людей.

Минулого місяця влада Саудівської Аравії заявила, що тільки «дуже обмежена кількість» мусульман різних національностей, які вже проживають в Саудівській Аравії, зможуть здійснити хадж. У повідомленнях йдеться, що число вірян в цьому році оцінюють на рівні до 10 тисяч.

Рішення про заборону хаджу для паломників із-поза меж Саудівської Аравії є першим в сучасній історії королівства.

Ті мусульмани, кому дозволено, проходять температурний скринінг, їм має бути не більше ніж 65 років і без хронічних захворювань.

Пік ритуалу хаджу припадає на 30 липня. Час хаджу визначається положенням місяця, відповідно до ісламського місячного календаря.