Ізраїльські медіа повідомляють про таємну зустріч Нетаньягу із кронпринцем Саудівської Аравії

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу таємно відвідав Саудівську Аравію 22 листопада і зустрічався з кронпринцем Мухаммедом бін Салманом, а також із державним секретарем США Майком Помпео – про це повідомили ізраїльські медіа з посиланням на свої джерела.

Суспільний телеканал Ізраїлю Kan процитував кількох неназваних чиновників, які підтвердили, що Нетаньягу та голова розвідувального агентства «Моссад» Йоссі Коген провів переговори з кронпринцем Мухаммедом бін Салманом та високопоставленим дипломатом Сполучених Штатів у саудівському місті Неом на узбережжі Червоного моря.

Кілька ізральських медіа повідомили ті ж дані.

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Офіс Нетаньягу та посольство США в Єрусалимі наразі не коментували інформацію про цю поїздку. Якщо повідомлення правдиві, то це перший візит прем’єр-міністра Ізраїлю до Саудівської Аравії.

Зустріч відбувається після історичної згоди Тель-Авіву нормалізувати відносини з Об’єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном. Ці дві країни є союзниками Саудівської Аравії у Перській затоці.

Саудівська Аравія публічна заявила про відданість багаторічній позиції Ліги арабських країн щодо відмови від дипломатичних зв’язків із Ізраїлем до вирішення конфлікту з Палестиною.

Тим не менш Ріяд дозволив ізраїльським авіалініям перетинати свій повітряний простір, прямуючи до пунктів призначення в районі Перської затоки та в Азії.