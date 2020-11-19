Помпео відвідав єврейське поселення на Західному березі Йордану

Державний секретар США Майк Помпео в четвер під час свого візиту до Ізраїлю відвідав єврейське поселення на Західному березі Йордану. Він став першим держсекретарем, який відвідав єврейське поселення поза міжнародно визнаних кордонів Ізраїлю, на території, на яку претендують палестинці.

Помпео відвідав виноробню Псагот, розташовану неподалік від однойменного єврейського поселення. Ця виноробня, зокрема, виробляє вино, назване «Помпео» на честь держсекретаря.

Палестинці влаштували акцію протесту через візит голови Держдепартаменту. Представник Палестинської автономії назвав це «небезпечним прецедентом».

Очікується, що далі Помпео відправиться на Голанські висоти. Це також буде першим візитом держсекретаря США на цю територію. Голанські висоти були анексовані Ізраїлем у Сирії після війни 1967 року. Значна частина країн світу, як і раніше, не визнає суверенітету Ізраїлю над ними. Такої позиції до недавнього часу дотримувалися і США, однак адміністрація Дональда Трампа оголосила про визнання ізраїльського суверенітету над висотами.

Про намір відвідати Голанські висоти Майк Помпео повідомив у Єрусалимі на пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Він також заявив, що США визнають проявами антисемітизму заклики до бойкоту Ізраїлю в зв’язку з його політикою щодо палестинців.

Адміністрація Трампа раніше перенесла посольство США в Ізраїлі у Єрусалим і оголосила про те, що не вважає будівництво єврейських поселень на Західному березі порушенням міжнародного права. Ця позиція не збігається з позицією багатьох союзників США, зокрема, країн ЄС.

Трамп запропонував також план мирного врегулювання, який відразу ж був відкинутий палестинцями. В останні місяці США вдалося домогтися налагодження дипломатичних відносин між Ізраїлем і декількома арабськими країнами – ОАЕ, Бахрейном і Суданом.

Очікується, що обраний президент США Джо Байден після свого вступу на посаду президента США дещо змінить політику щодо Ізраїлю і Палестинської автономії, зокрема, відновить фінансову допомогу палестинцям, а також, можливо, займе жорсткішу позицію щодо ізраїльських поселень. У той же час, Байден заявив, що не має наміру переносити посольство з Єрусалиму назад в Тель-Авів.