Ізраїль завдав ударів по сирійських та іранських силах у Сирії

Ізраїль заявив, що завдав авіаударів по кількох цілях сирійської армії та іранських спецпідрозділів «Кудс» у Сирії 18 листопада – після того, як вздовж кордону на підконтрольних Ізраїлем Голанських висотах виявили придорожні бомби.

Державне інформаційне агентство Сирії повідомило, що внаслідок ударів троє військових загинули, один був поранений.

Представник ізраїльських військових заявив, що було вражено вісім цілей у районах, що простягаються від підконтрольного Сирії боку Голанських висот до околиць Дамаска.

Серед цілей – іранський військовий штаб у міжнародному аеропорту Дамаска, «секретний військовий об’єкт», який був «місцем прийому іранських делегацій високого рівня, коли вони приїжджають до Сирії», а також підрозділ сирійських збройних сил, який відповідає за контрольовану Сирією частину Голанських висот.

Ізраїль неодноразово вражав іранські цілі в Сирії та розташування інших збройних формувань, серед яких і ліванська «Хезболла».

Іран є ключовим союзником сирійського президента Башара Асада, але Дамаск ніколи публічно не визнавав, що іранські сили діють від його імені в громадянській війні в Сирії.

Ізраїль розглядає Іран як найбільшу загрозу своїй безпеці і заявляє, що не миритиметься з постійною іранською військовою присутністю в Сирії.

Ізраїль захопив Голанські висоти у Сирії у війні 1967 року, а згодом анексував їх. Ці дії Ізраїлю не визнала міжнародна спільнота.