Іран відреагував на вивчення Трампом можливості удару по його ядерному об’єкту

В уряді Ірану розкритикували повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп, в якого залишилося два місяці перебування на посаді, питав у радників про можливості завдання удару по головному ядерному об’єкту Ірану.

Речник уряду Ірану Алі Рабіє наголосив, що будь-який напад з боку США отримає «нищівну» відповідь.

Як повідомило 16 листопада видання The New York Times, під час зустрічі в Овальному кабінеті 12 листопада Трамп спитав кількох радників, зокрема віцепрезидента Майка Пенса, державного секретаря Майка Помпео і голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, «чи має він можливості вжити заходів проти головного ядерного об’єкту Ірану протягом найближчих тижнів».

Посадовці «відмовили президента від наміру завдати військового удару», попередивши його, що цей крок може розпалити більш широкий конфлікт в останні тижні його президентства, пише Times.

Американський чиновник підтвердив Reuters цю інформацію 17 листопада. «Він запитував про варіанти. Вони дали йому сценарії, і він врешті вирішив не продовжувати», – сказав чиновник.

Як повідомляється, Трамп поставив це питання після того, як у своїй доповіді Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Іран продовжує розробляти запаси збагаченого урану.

Білий дім відмовився від коментарів.

Найбільш імовірною мішенню для нападу міг стати Натанз, де, за даними МАГАТЕ, «запас урану в Тегерані зараз у 12 разів більший», ніж дозволено в рамках знакової угоди між Іраном і світовими державами 2015 року, з якої Трамп вийшов у 2018 році.

Трамп, який відмовився визнати поразку й оскаржує результати президентських виборів 3 листопада, повинен передати владу новообраному президенту, представникові Демократичної партії Джо Байдену 20 січня. Команда Байдена відмовилася коментувати це питання.

Адміністрація Трампа відмовилася розпочати процес передачі влади, заблокувавши доступ команди Байдена до даних розвідки.