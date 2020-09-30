У МАГАТЕ заявили про отримання доступу до одного із можливих ядерних об’єктів Ірану

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що отримало від Тегерана доступ до другого об’єкту в Ірані, де, як передбачається, раніше здійснювалася ядерна діяльність.

«Агентство на цьому тижні здійснило додатковий доступ в друге місці у країні і взяло проби середовища», – йдеться в повідомленні МАГАТЕ від 30 вересня.

Наприкінці серпня Іран оголосив, що дозволить МАГАТЕ доступ до двох своїх об’єктів.

Після перших відвідин інспекторами на початку вересня у МАГАТЕ заявили, що аналіз зібраних там проб займе до двох-трьох місяців.

Раінше МАГАТЕ критикувало іранських офіційних осіб за відмову в доступі до цих об’єктах і за відмову відповідати щодо можливих незаявлених ядерних матеріалів і ядерної діяльності там на початку 2000-х років.

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У червні рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, що вимагає від Ірану «повної співпраці» і «невідкладного задоволення запитів агентства», в тому числі шляхом надання негайного доступу до досліджуваних об’єктів. Іран стверджував, що у агентства не було законних підстав для перевірки цих місць.

Ця суперечка могла ще більше підірвати історичну ядерну угоду 2015 року між Іраном і світовими державами, особливо, після того, як Сполучені Штати вийшли з угоди в 2018 році і знову застосували санкції проти Ірану. За угодою, Іран пообіцяв обмежити свої ядерні амбіції в обмін на послаблення санкцій.