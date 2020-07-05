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06 липня 2020, Київ 01:01
Новини | Міжнародні

Іран змінив дані: пожежа на ядерному об’єкті в Натанзі завдала значної шкоди

Бегруз Камалванді заявив, що Іран замінить пошкоджену вогнем будівлю іншою, більшою та «з більш прогресивним обладнанням»

Пожежа минулого тижня на ядерному об’єкті в місті Натанз спричинила значну шкоду, заявив 5 липня речник Організації атомної енергетики Ірану Бегруз Камалванді. Його цитує державна новинна агенція IRNA.

Камалванді додав, що пожежа може сповільнити розробку та виробництво вдосконалених центрифуг у середньостроковій центрифузі.

Речник ОАЕІ додав, що Іран замінить пошкоджену вогнем будівлю іншою, більшою та «з більш прогресивним обладнанням».

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Іранські чиновники не озвучували версій щодо саботажу, але в двох заявах, які цитувало IRNA, урядовці застерігали, що будь-які ознаки перетину червоних ліній Сполученими Штатами та Ізраїлем мають бути враховані в «стратегії поведінки в новій ситуації».

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ґанц 5 липня відповів на питання про те, чи Тель-Авів має стосунок до пожежі в Натанзі.

«Не кожен інцидент, який стається в Ірані, конче пов’язаний із нами», – заявив він в ефірі ізраїльського армійського радіо. Він нагадав, що довгостроковою метою Ізраїлю є не дозволити Ірану отримати доступ до своїх ядерних можливостей.

Вибух у клініці в Тегерані: загинуло щонайменше 19 людей – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вибух у клініці в Тегерані: загинуло щонайменше 19 людей – фотогалерея

Від потужного вибуху в іранському медичному центрі «Сіна Атар» на півночі Тегерану загинуло щонайменше 19 людей. Серед загиблих – 15 жінок і четверо чоловіків. Пожежникам вдалося врятувати 20 людей

2 липня Іран заявив, що ядерні об’єкти в Натанзі не зазнали пошкоджень після неназваного «інциденту», який стався вранці того дня.

Пожежа в Натанзі стала однією з кількох інцидентів, які сталися в Ірані останніми днями. 4 липня сталися пожежі на електростанції в південно-західному Ахвазі та на нафтохімічному заводі поблизу порту Бендер-Імам-Хомейні.

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