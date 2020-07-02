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02 липня 2020, Київ 14:50
Новини | Міжнародні

Іран заявив, що ядерні об’єкти в Натанзі не зазнав пошкоджень після ранкового «інциденту»

Об’єкт в Натанзі перебуває під моніторингом Міжнародного агентства ядерної енергетики за умовами ядерної угоди 2015 року

Іран заявив, що ядерні об’єкти в Натанзі не зазнали пошкоджень після ранкового «інциденту».

Речник Іранської атомної енергетичної організації Бегруз Камалванді заявив, що неназваний інцидент трапився зранку 2 липня на території заводу зі збагачення урану. Пошкоджень зазнала промислова будівля, яка перебуває над землею. Центрифуга не постраждала.

На заводі в Натанзі існують підземні об’єкти, які захищені від авіаударів бетоном завширшки у 7,6 метра. Об’єкт перебуває під моніторингом Міжнародного агентства з питань атомної енергетики за умовами ядерної угоди 2015 року.

Камалванді зазначив, що на місце подій відправили експертів для розслідування. Він запевнив, що «хвилюватися не варто».

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