Поразка Трампа і Республіканська партія США: який шлях оберуть республіканці?

Коли його бачили востаннє, колишній президент США Дональд Трамп прощався у свій останній день на посаді, обіцяючи, що «ми якимось чином повернемося». Настав час, коли Республіканська партія США має визначитися, що ж робити далі: продовжувати й далі рухатися у тіні своєї найпотужнішої політичної фігури (яка, втім, зазнала поразки) із перспективою повернення до чогось, що вже було, чи оновлення і пошук інших лідерів та засобів залучення прихильників.

74-річний Дональд Трамп залишається найпопулярнішим політиком серед виборців-республіканців, попри свою поразку на президентських виборах та подальшу процедуру імпічменту, у ході якої його звинувачують у підбурюванні до штурму Капітолію та у невдалій спробі кинути тінь на результати президентських виборів виборів у США.

Трамп отримав 74 мільйони голосів у програшній спробі переобратися. Це другий результат в історії США, більше голосів лише у переможця виборів Джо Байдена – 81 мільйон.

І Трамп нещодавно зробив свій перший післявиборчий крок, відкривши офіс, щоб продовжувати просувати політику своєї колишньої адміністрації.

Принцип «Америка насамперед» добре слугував республіканцям під час президентства Трампа, відновивши їхній контроль над Сенатом, але він також послабив зв’язки Вашингтона з близькими партнерами і призвів до того, що опоненти США почали почуватися впевненіше.

Трамп вдарив по НАТО як фінансовому тягареві для США, вийшов із Паризької кліматичної угоди і зменшив американське фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Він вивів США з угоди 2015 року, яка накладала обмеження на ядерну програму Тегерану в обмін на послаблення санкцій.

І Трамп вивів США з ключових угод з Росією стосовно контролю над озброєннями, залишивши продовження нової угоди про обмеження стратегічних наступальних озброєнь своєму наступнику.

І що тепер?

Сенатор Кріс Мерфі (демократ від Коннектикуту) сказав, що Європа, наприклад, може «перестрахуватися» та не бігти назад в обійми США під керівництвом Байдена, якщо вважатиме, що Трамп, або один з його послідовників, може з часом знову стати президентом.

«Якщо Республіканська партія зробить кроки у наступні кілька років, щоб показати, що вони не збираються продовжувати триматися принципу «Америка насамперед» – ксенофобського підходу до світу, тоді європейці більше хотітимуть» співпрацювати зі США у питаннях спільного інтересу», – сказав Мерфі 15 січня на конференції Атлантичної Ради.

Непохитна виборча база Трампа залишається визначальним чинником у шансах республіканців повернути собі контроль над Палатою представників чи Сенатом у 2022 році та президентство у 2024. Законодавці знають, що злам у партії може мати наслідки у фінансуванні та, в підсумку, на виборах.

Зміна ситуації після штурму Капітолію

Після жорстоких подій у Капітолії, десятеро республіканців проголосували за другий імпічмент Трампа. Це безпрецедентна кількість людей у партії, які пішли проти Трампа.

Ден Вайдіч, стратег з питань національної безпеки Республіканської партії, сказав Радіо Свобода, що насилля, яке мало місце у Вашингтоні 6 січня, було «водорозділом для багатьох республіканців, яких досі влаштовували політика та досягнення адміністрації Трампа».

«Я вважаю, що це створило більше політичного простору, щоб відхилитися від ідей Трампа, включно із зовнішньою політикою», – каже Вайдіч.

Але після голосування у Нижній палаті Конгресу, 45 сенаторів-республіканців зібрали підписи, щоби спробувати відхилити імпічмент Трампа до того, як він дійде до Верхньої палати – проте цього недостатньо, щоби зірвати його.

Але це сигнал, що дуже мало голосів республіканців буде за те, щоб підтримати обвинувачення 9 лютого, коли розпочнеться розгляд.

«Якщо ви хочете прибрати Дональда Трампа із партії, приберуть вас», – заявив нещодавно сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни), прихильник Трампа, який радить експрезиденту як йому захищатися на прийдешніх слуханнях у Сенаті.

«Більшості республіканців подобається його політика, багатьом республіканцям подобається його стиль… Ми не можемо повернути собі Палату представників і Сенат без його допомоги», – додав Грем.

Трамп може знайти підтримку чи нарощувати свій вплив в Республіканській партії, виступаючи за кандидатів-республіканців на праймеріз 2022 року, які виступатимуть проти нинішніх представників, яких він вважає «зрадниками», кажуть аналітики.

Власна партія чи «сірий кардинал»?

Великим питанням є те, чи Трамп робитиме це як республіканець, а чи він заснує свою власну партію.

Тодд Белт, професор політичних наук у Вищій школі політичного менеджменту Університету Джорджа Вашингтона, каже, що Трамп може й далі грати дуже впливову роль «типу сірого кардинала та з точки зору просування політики, яку він цінує».

Однак історія грає проти Трампа, якщо він збирається залишатися найбільш впливовим членом Республіканської партії.

Майкл Бароне, політичний аналітик, сказав на нещодавній конференції Інституту Гадсона, що республіканці, зазвичай, відмовляються від своїх лідерів, коли ті залишають президентську посаду.

«Ставлю на те, що [Трамп] зникне з поля зору виборців-республіканців. Він, можливо, робитиме багато галасу, використовуватиме якісь інші соцмережі, не твіттер, щоб висловлювати свою позицію з різних питань, буде викривати інших республіканців та, можливо, хвалити деяких, – сказав Бароне 22 січня. – Але я вважаю, що він не буде вирішальним фактором партії у ті чотири роки, що на нас чекають».

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