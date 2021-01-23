Війна в Україні та напад на Капітолій – частини однієї доктрини Кремля –  дослідниця з Канади

Після того, як популярну серед американських ультраправих соцмережу Parler заборонили у своїх магазинах Amazon, Apple та Google, вона частково повернулася в інтернет завдяки дружній допомозі з Росії. Вже у понеділок сайт, який використовували ультраправі для організації нападу на Капітолій, отримав нову домівку – його прихистила російська технологічна компанія DDos-Guard, яка має серед своїх клієнтів і Міністерство оборони Росії.

Явний зв’язок між американськими крайньоправими і близькими до російського істеблішменту технологічними компаніями не оминув увагу коментаторів, які запитують, які ще потрібні докази того, що Росія намагається підірвати американську демократію за допомогою інформаційних технологій та антисистемних сил. Вони також вказують на те, що перш, ніж ця технологія запрацювала в Америці, вона була випробувана в Україні.

Amazon першим відключив ультраправу соціальну мережу від свого магазину 11 січня, звинувативши Parler у поширенні контенту з насильством, який становить «справжню небезпеку для громадського порядку». Йшлося про напад на Капітолій 6 січня та підготовку до нього, яку майбутні нападники вели через цю соціальну мережу.

Засновник компанії Джон Мейц (в іншому написанні Джон Матце – ред.) повідомив, що він вважає покарання «скоординованою атакою технічних гігантів для знищення конкурентів на ринку».

«Ми були занадто успішними занадто швидко», – заявив він у дописі в суботу ввечері, пообіцявши, що «Parler, можливо, буде недоступний протягом тижня, оскільки ми відбудовуємо з нуля». Але вже у понеділок, 18 січня, сайт Parler знову запрацював, хоч ще не в повному обсязі.

Дружня допомога з Ростова-на Дону

Як з’ясувалося, адреса інтернет-протоколу, з якої засновник компанії Джон Мейц повідомив, що він працює над відновленням всіх функцій, належить компанії DDos-Guard, яку контролюють росіяни. Компанія, яка має щонайменше двох російських засновників, свою адресу подає як шотландську, та як сказав експерт, з яким говорило агентство Reuters, компанія працює з російського Ростова-на-Дону.

Агентство Reuters повідомило, що DDoS-Guard обслуговує деякі російські урядові сайти, а також співпрацює з деякими американськими сайтами расистського і правого спрямування. Зокрема, йдеться про 8kun, дошку оголошень, раніше відому як 8chan, де розміщувався конспіративний контент QAnon (конспірологічна теорія, згідно з якою президент США Дональд Трамп «планував викрити глобальну організацію сатаністів-педофілів» – ред) і яка була пов’язана з расистськими нападами «білих націоналістів», враховуючи стрілянину в Ель-Пасо 2019 року.

Як з’ясував американський журналіст-розслідувач Браян Кребс, DDoS- Guard також розміщує у себе офіційний сайт угруповання «Хамас», яке є у списку терористичних організацій Міністерства фінансів США, і за надання йому будь-якого сприяння американська організація чи окремий громадянин можуть каратися судовими переслідуваннями і штрафами у сотні тисяч доларів.

Свобода слова, оточення Трампа і «російська шпигунка»

Контакт із Росією випускник Денверського університету, де він навчався математиці, бізнесу і німецькій мові, Джон Мейц мав ще до того, як він запустив свій стартап Parler два роки тому. Журналістам вдалося з’ясувати, що Джон Мейц, який до того не мав особливих успіхів ані в бізнесі, ані в розробці технологій, у 2016 році знайомиться з громадянкою Росії Аліною Мухутдіновою з Казані, яку він зустрів, коли та їздила до США у двотижневу відпустку. Через рік пара одружується і після кількох подорожей до Росії, в серпні 2018 року Мейц запускає Parler.

Свою мережу в інтерв’ю американським медіа Мейц описує як «форум, площу, місце, де люди вільно обмінюються думками», де є «свобода слова». Та хоч засновник представляв себе лібертаріанцем, дуже швидко з’ясувалося, що у демократичних країнах відсутність цензури, тобто модерації на сайті, особливо приваблює певну категорію користувачів – тих, кому потрібно обговорити теорії змови чи спланувати масовий безлад, а на більших і традиційних платформах за це можуть «забанити». Тож Parler став магнітом для крайньоправих.

За два роки платформа, за словами Мейца, привабила понад 12 мільйонів користувачів. Аналітики схильні вважати, що цифри є дещо меншими – 10 мільйонів у світі, 8 мільйонів – у США, але те, що платформа за короткий час стала впливовою, ніхто не заперечує.

Серед тих, хто приєднався до Parler, є адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, права активістка Лора Лоумер, яка в листопаді 2018 року прикувала себе наручниками до дверей нью-йоркського офісу Twitter, протестуючи проти того, що її акаунт там «забанили», і сини Трампа – Ерік та Дон-молодший.

Успішний проєкт, до того ж, пов’язаний з крайньоправими, почав викликати інтерес медіа. Але молода пара не ставиться до підозр у співпраці з російськими спецслужбами серйозно і «тролить» критиків. Аліна з двома автоматами в руках фотографується в футболці з написом «Вірте мені, я – російська шпигунка» і виставляє в своєму акаунті в інстаграмі. Зараз цей акаунт закритий, але репортери встигли завантажити звідти чимало фотографій.

Журналіст, який спеціалізується на питаннях дезінформації, ведучий конференційної плаформи Ted-Altantic Дейв Трой говорить, що зв'язки з Росією та фінансування фондом мільярдера Роберта Мерсера і його дочки Ревеки викликають багато запитань.

Після того, як газета Wall Street Journal повідомила про зв'язки Ревеки з Parler, вона опублікувала заяву, в якій зазначила, що її батько-мільярдер Роберт не був інвестором сайту, тоді як джерела, близькі до родини, стверджують, що інвестиція є сімейною справою.

У своєму твіті ще від 13 листопада 2020 року Дейв Трой пише, що всі ознаки вказують на те, що Parler пов'язаний з російськими спецслужбами.

Крім того, попередній аналіз перших кількох тисяч акаунтів на Parler показує, що це звичайні оперативні співробітники, пов’язані з Росією, яких ми в цьому просторі відстежували роками. Це масштабна операція, що відповідає російським інтересам».

Якщо можна «хакнути» партію, то чому не країну?

Чесько-канадська дослідниця дезінформації Александра Алварова каже, що напад на Капітолій показав, як пов’язане оточення вже колишнього президента Дональда Трампа з російськими інтересами. І як той спосіб комунікації між людьми, який уможливили соціальні мережі, відкриває широкі ворота для нової форми «хакерства».

За словами чеської дослідниці, яка живе у Канаді, тепер «хакнути» можна не лише акаунт чи банківський рахунок, але і цілі поняття – такі, як свобода, демократія чи патріотизм. Їх можна «зламати» і надати їм зовсім інший зміст, а люди не помітять підміни. Також можна «хакнути» і політичну партію.

«Розмноженням «зламаного» контенту вперше скористались люди з кола американського мільярдера Роберта Мерсера. Один із найвпливовіших спонсорів республіканців був незадоволений впливом, який йому залишили політичні центри та традиційні республіканці. Тож він вирішив «викрасти» партію. Він залучив до гри технологічну компанію Cambridge Analytica, яка подбала буквально про заміну кандидатів та виборців», – пояснює дослідниця у своєму блозі, який вміщує чеське видання Katolický týdeník.

Як каже дослідниця, вони створили враження для виборців та політиків, що їхні погляди та люди представляють більшість. Головним творцем цієї стратегії, додає вона, був керівник кампанії Трампа, а згодом і штабу Стівен Беннон. Поступово додаючи голоси з крайніх позицій, Tea Party, яка фінансувалась Мерсером, здобула вплив у Республіканській партії, а потім в ній перемогло крило Трампа.

«Центристи, традиційні республіканці були повністю витіснені. Трамп залучив людей, з якими традиційний республіканець до 2000 року навіть не опинився б поруч – люди з поганою діловою чи громадянською репутацією, з радикальними чи фашистськими поглядами, далекими від консервативної політики та ідеології. Завдяки Беннону Мерсер створив закриту систему засобів масової інформації в соціальних мережах, де нічого ззовні не дозволялося», – пояснює Алварова і додає, саме ці люди і опинилися біля Капітолію.

«Вони справді думали, що їх хтось обдурив, що демократія в Америці попрана, а уряд перехопили внаслідок змови темні сили. «Їхні ЗМІ» повторювали це знову і знову», – пояснює Алварова.

Деяким оглядачам натовп, який увірвався до Капітолію, нагадав вже відомі кадри семирічної давності з України – Криму і Донбасу. Навіть гасла були перекладені: «Капітолій наш!» – скандували прихильники Трампа (на відео – після першої хвилини).

Спершу цю стратегію випробували в Україні – дослідниця

Авторка кількох книжок про дезінфомрацію та інформаційні війни каже, що те, що тепер відбувається в Америці, є наслідком того, що ніхто не звернув серйозної уваги на процеси, які відбувалися тоді навколо України.

«У 2014 році з’явився текст так званої «доктрини Герасимова». У своїй статті керівник штабу вже говорив про повний перехід до гібридної стратегії ведення війни. Того ж року росіяни вторглися в Україну. Ніхто не помітив. Ми навіть прийняли в соціальних мережах концепцію, яку росіяни придумали, щоб запобігти міжнародній реакції, що це «громадянська війна». Все це мало виглядати як внутрішня проблема України. Ніхто не усвідомлював, що, прийнявши цю концепцію, ми також передбачаємо рішення: нічого не робити», – нагадує Алварова.

За її словами, ціллю інформаційної війни є вплив на політичні рішення та вибори, і Росії це вдається. Публічна частина розслідування Роберта Мюллера у 2019 році показала, що росіяни брали активну участь у виборах у США. Вони посилювали кампанію за допомогою Cambridge Analytica та співробітників Трампа так, щоб здавалося, що це і є думка більшості, продовжує Алварова.

«Якщо ви зараз поглянете на Сполучені Штати, де люди готові бити одне одного і стріляти через нібито сфальсифіковані вибори, ви зрозумієте, що сталося», – каже Алварова. На її думку, наслідки роботи сил, запущених в рух цими подіями, лише зараз стають помітними для ширшого кола людей, але вони далі не усвідомлюють потенційних масштабів руйнації.